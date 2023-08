Patricia Mercado se descartó para 2024 pero considera que tres mujeres pelearán la presidencia

Patricia Mercado descartó ir por la Presidencia de la República en 2024 (Cuartoscuro)

Patricia Mercado Castro, senadora de Movimiento Ciudadano y ex candidata presidencial en 2006, rechazó la posibilidad de presentarse a las urnas en 2024, esto luego se destapada por Luis Donaldo Colosio Riojas, y aseguró que su intención en mantenerse en la Cámara Alta debido a que la agenda legislativa será intensa en el último año del sexenio.

“No quiero la candidatura presidencial, le agradezco a Luis Donaldo Colosio y a Dante Delgado, pero yo ya dije que no. Hay que reforzar el Poder Legislativo, es muy importante para evitar que pasen decisiones equivocadas”, expuso en entrevista esta tarde con MVS.

Pese a ser contemplada como una de las cartas del partido naranja para la contienda presidencial del próximo año, la legisladora consideró que existen perfiles más jóvenes como el propio alcalde de Monterrey o su compañera de bancada, Indira Kempis.

En cuanto al probable escenario electoral, donde la presidencia de la República será disputada por candidatas mujeres, Mercado Castro celebró que MC pueda ir también con su propia postulación.

Dante Delgado, presidente del partido Movimiento Ciudadano , y también senador, ha sido contundente al decir que no se sumará al bloque opositor. Foto: Cuartoscuro

“A mí me da gusto que haya tres mujeres que se están peleando la candidatura presidencial, hemos ganado este espacio; también MC lo puede hacer”, dijo Patricia Mercado con relación al destape de la propia Indira Kempis Martínez.

Respecto a la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se sume al bloque opositor del Frente Amplio por México en caso de que la senadora panista Xóchitl Gálvez sea la ganadora del proceso interno, la senadora de MC aclaró que no se trata de rechazar a la hidalguense sino al proyecto del PAN, PRI y PRD.

“No es la persona, Xóchitl Gálvez va con una alianza artificial. ¿Con qué cara dicen que esta coalición va a ser mejor? Yo no me puedo comprometer a eso”, justificó Patricia Mercado con relación a la contundente negativa de Dante Delgado, líder y fundador de Movimiento Ciudadano para sumarse a la alianza opositora en 2024.

Dante Delgado reafirma que su partido no se sumará a la alianza

Dante Delgado, aseguró que perfiles como Samuel García serán atractivos para la ciudadanía en 2024. Foto: Cuartoscuro

Luego que el PRD llamó a Dante Delgado a no convertirse en un “esquirol” para facilitar el trabajo a Morena y así retener el poder en 2024, el fundador de Movimiento Ciudadano difundió este 29 de agosto una carta abierta en la que justificó su negativa de sumarse al bloque opositor.

“El 2024 nos va a poner a prueba a todos y les aseguro que este Movimiento no va a traicionar a México. No vamos a traicionar nuestros principios. No vamos a traicionar nuestra palabra. No existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso”, destacó Dante Delgado.

El político veracruzano expuso que la elección federal del próximo año no se trata de elegir entre las dos alianzas (Frente Amplio contra Morena y sus socios) debido a que representan el pasado. Expuso que no se puede impulsar un cambio real recorriendo el mismo camino, con los mismos partidos y con los mismos personajes que ya le fallaron al país.

En días recientes, Delgado Rannauro aseguró que su partido tiene la fuerza suficiente para presentarse en solitario a la contienda presidencial de 2024, incluso se comprometió a abandonar la política y la dirección de MC si no obtienen más votos que el Frente Amplio por México.

Agregó que cuentan con perfiles ciudadanos que serán atractivos para la ciudadanía, entre los cuales destacó a Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, además del gobernador de esa misma entidad, Samuel García, quien ya levantó la mano para tratar de convertirse en el presidente más joven de la historia.

En cuanto al bando disidente de MC, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le recordó al dirigente nacional que no aceptarán imposiciones unipersonales y resaltó que Dante Delgado no ha ganado una elección como candidato.

“Cuando escucho a personajes, que nunca han ganado una elección, declarar y declarar que le pueden ganar al PRI, al PAN y a Morena, pues lo único que podría decirles es que aquí en Jalisco y su servidor, ya le ganó al PRI, al PAN y Morena, una vez, dos veces, tres veces y las que quieran. Yo no lo declaro, yo lo hago.” señaló Alfaro.