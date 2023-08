Hija de Rossy Mendoza está preocupada por la salud de la vedette y los gastos de su cirugía

La familia de Rossy Mendoza está preocupada porque no han reunido el dinero necesario para pagar la cirugía de la vedette Foto: Cuartoscuro

Rossy Mendoza aún se encuentra hospitalizada luego de sufrir una grave caída de las escaleras de su casa y lesionarse la cadera. La actriz tuvo una cirugía en la que le colocaron una prótesis en el fémur y parte de la cadera, por lo que los gastos ascendieron a más de 50 mil pesos.

Te puede interesar: Rossy Mendoza será sometida a cirugía tras una aparatosa caída

Silvana Durán, hija de la vedette, dio a conocer en De Primera Mano que Rossy se encuentra bien después de la cirugía, pero le preocupa que no come bien, por mucho que le insisten. “Poco a poco va a apeteciendo alimentos, come muy poco, eso me preocupa”, dijo.

Actualmente, la actriz se encuentra consciente, pero tiene una sonda a través de la que le suministran anestesia y otra para drenar. Si es que todo resulta según lo esperado, el viernes podrá ser dada de alta.

Rossy está hospitalizada desde el 22 de agosto, cuando sufrió el accidente por el que se fisuró el fémur (Cuartoscuro)

La reportera de De Primera Mano, Karla Ortega, agregó que Rossy es optimista y ha recuperado por completo su humor, incluso no pierde la oportunidad para regañar a su hija y a los médicos que la acompañan. Además, en algunas ocasiones pide algunas cosas de comer, como pasteles.

Te puede interesar: “Los amo”: así fue el primer concierto de Taylor Swift en Ciudad de México

Al hablar sobre el traslado de la protagonista de Bellas de noche a su casa, Silvana mencionó que ella tendrá que pagar la ambulancia, algo que también le preocupa ya que los gastos por la cirugía y la estadía de su mamá en el hospital han sido muy fuertes y a ella esta situación ya la rebasó.

“Tuve que reconocer que necesito ayuda. Esto me dio mucha motivación, de que a raíz de este programa el público mismo ha dicho ‘en qué ponemos ayudar’. Yo estoy derrotada ante Dios, ante los hombres, ya me rebasó (...) estoy agotada”

Silvana, hija de Rossy Mendoza, tiene que cubrir más de 50 mil pesos por la fractura de su mamá Crédito: Imagen Televisión

Debido a esto, confesó que el dinero que tiene y lo que el público ha cooperado no le es suficiente, intentó sacar un préstamo en el banco, pero no se lo dieron, lo que complicó aún más la situación.

“Me da mucha pena, pero si puedo pedir más, que nos apoyen, por favor”

Silvana compartió el número de cuenta de Rossy Mendoza para la gente que quiera apoyar con dinero y también pidió donadores, pues si no consigue el número de personas que le piden en el hospital, tendrá que pagar por cada uno alrededor de 12 mil pesos, agravando aún más su situación económica.

La nieta de Rossy fue quien dio a conocer el estado de salud de la vedette porque ella no quería que su público supiera de su accidente (TvyNovelas)

Para las personas que quieran donar sangre a la vedette, podrán hacerlo en el Hospital Obregón, ubicado en la Avenida Álvaro Obregón 123, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante tacha de ‘perversa’ a Pati Chapoy: “Tiene prácticas rupestres” | VIDEO

Aunado a esto, Delirio Tropical donará parte de sus ganancias para cubrir los gastos de la vedette.

Rossy Mendoza se fisuró el fémur al bajar las escaleras

Hace ocho días, Rossy Mendoza se cayó por la noche de sus escaleras ya que erróneamente pensó que estaba en el último escalón. La actriz cayó por varios escalones hasta el suelo, ahí su hija la encontró después de irla a buscar porque no le respondía.

Esta es la primera vez que Rossy atraviesa una situación de este tipo, por lo que su familia intentó mantener en secreto su caída (Instagram@rossymendozavedette)

La protagonista de Santo contra los secuestradores se fracturó el fémur, lo que le impedía moverse. Fue trasladada inmediatamente al Hospital Obregón ya que éste tiene un acuerdo con la Asociación Nacional de Actores (ANDA), institución que cubre los gastos médicos de la vedette.

Mariana, hija de Silvana, filtró a TV y Novelas fotografías de su abuela tirada en el suelo para pedir apoyo económico, pues pensaba que Rossy necesitaría un prótesis completa de cadera. Pese a que no fue así, los gastos sí rebasaron a la familia y es por ello que aún necesitan dinero para cubrir el costo de la prótesis.

Hasta el pasado 24 de agosto, Silvana dijo que lo que ella tenía que cubrir eran 48 mil 900 pesos de la prótesis.