Rossy Mendoza será sometida a cirugía tras una aparatosa caída

Rossy Mendoza será sometida a una cirugía de fémur este jueves (Cuartoscuro)

Rossy Mendoza, la actriz protagonista de películas del cine de ficheras, fue hospitalizada la noche del 22 de agosto debido a que sufrió de una fuerte caída en su casa, por lo que este jueves será sometida a una cirugía.

Silvana Durán hija de la histrionisa, dijo en De Primera Mano que Rossy se fracturó el fémur debido al accidente que sufrió y ahora necesita una prótesis que cuesta 48 mil 900 pesos.

“Hoy le van a poner una pequeña prótesis en el fémur (…) la operación va a ser esta noche, a las 9 de la noche entra a quirófano. Tenemos todo el apoyo de la ANDA (…) todo se consiguió, la prótesis la vamos a pagar aparte porque no viene por parte de la anda”

La salud de la vedette está siendo observada ya que sufre de lupus y significará un riesgo más (Instagram@rossymendozavedette)

Debido a su caída, ha presentado algunos problemas de salud como baja presión, pero ha sido estabilizada por los médicos. “Está normal, está un poquito nerviosa, molestita”, agregó Silvana.

Para poder cubrir los gastos de la cirugía, la hija de Rossy pidió apoyo a la familia de Amparín Serrano, para quienes ha trabajado desde años atrás, por lo que hasta ahora todo está pagado.

Las primeras declaraciones de Rossy Mendoza desde el hospital

Durante el programa De Primera Mano, la vedette aceptó hablar con Gustavo Adolfo Infante, a quien le confirmó que se siente bien, aunque le duele la cadera por su caída.

La actriz se encuentra consciente y medicada por el dolor de su fractura (Instagram/@rossymendozavedette)

También se mostró lúcida y feliz de poder compartir con el periodista su estado de salud.

“Hay opiniones, unos dicen que sí, otros dicen que no, yo digo que muy bien. (Me duele el fémur) bastante”, expresó Rossy.

La actriz de Bellas de noche comentó que su caída fue mientras bajaba las escaleras de su casa, pensó que ya estaba en el último escalón y aún le faltaban varios, lo que le provocó la fisura en el fémur.

“Venía bajando las escaleras y creí que era el último escalón y todavía faltaban como cuatro y me fui, ¡pum! como regla caí”

La hija y nieta de Rossy pelearon debido a que no querían que se diera a conocer la caída de la vedette (Instagram/@duranmendozasilvana)

Rossy agregó que espera que su cirugía sea exitosa, se mostró optimista y agradeció por la atención que ha tenido.

Hija de Rossy Mendoza aclaró problemas económicos

Silvana Durán habló de los supuestos problemas que está pasando su familia para poder financiar los gastos de su mamá, pues su hija, Mariana, pidió ayuda a través de diferentes medios para comprar la prótesis.

En realidad, hubo un malentendido entre familiares, pues Mariana pensó que su abuela necesita una prótesis completa de cadera debido a la caída, por lo que los gastos serían más elevados de lo que tenían considerado.

(Instagram/@duranmendozasilvana)

Sin embargo, la prótesis es sólo para una pequeña parte del fémur y, además, la pensión de la vedette, además de el apoyo de la ANDA, pagaron la cirugía y su hospitalización.

Silvana explicó que su hija pensó que ella no quería aceptar dinero de nadie y se molestó con ella, lo que no les habría permitido tener buena comunicación, pero las intenciones de Mariana de pedir apoyo fueron reales y las agradece, pero no serían necesarias.

La mañana de este 24 de agosto en De Primera Mano, Mariana dijo que su abuela estaba en la cama y tenía altas y bajas por lupus. Acusó que su mamá no quería que la caída de Rossy se hiciera pública, pero supuestamente necesitaban dinero.

A pesar de su salud, Rossy piensa retomar sus actividades en los próximos meses (Cuartoscuro)

“Mi mamá no quiere que se haga público, mi abuela es una persona que no le gusta que los demás sepan cuando está vulnerable, cuando está mal; cuando tuvo cáncer creo que tampoco le dijo”, comentó Mariana.

También confesó que se peleó con su mamá por la situación que estaban viviendo.