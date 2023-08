Sergio Mayer volvió a llamar “Fiona” a Wendy Guevara y así reaccionó La Perdida

Sergio Mayer volvió a comparar a Wendy Guevara con la esposa de Shrek (Foto: Cuartoscuro / DreamWorks Animation)

Tras su salida de La casa de los famosos México, Sergio Mayer ha declarado que desea incorporarse al mundo de las redes sociales, pues anteriormente no era muy afecto a ellas ni tampoco solía compartir contenido con sus seguidores.

Te puede interesar: Wendy Guevara firmó contrato de exclusividad con Televisa y es asesorada por Sergio Mayer

Ahora que se alzó como uno de los finalistas del reality show de Televisa Univisión, el actor vio un aumento en su número de followers en las redes e incluso muchos de sus fans le aplaudieron su iniciativa de “modernizarse”, pues consideran que el uso de las plataformas es un puente directo entre el artista y sus seguidores.

En La casa de los famosos México, Sergio Mayer se consolidó como el líder del llamado “Team Infierno”, y se le vio convivir muy de cerca con Emilio Osorio, Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Apio Quijano y Wendy Guevara, con quien bromeó en distintas ocasiones al interior de la competencia televisiva.

Te puede interesar: Wendy Guevara y Apio Quijano reclaman EN VIVO los premios que ganaron en La Casa de los Famosos: “¿Dónde están?”

A su paso por el programa, Sergio Mayer mostró su amistad con Wendy e incluso “La Perdida” no se salvó de ser objeto de bromas por parte del integrante de Garibaldi. En cierta ocasión comparó el físico de la influencer de 30 años con el de “Fiona”, la famosa ogra, pareja de Shrek, en la saga fílmica animada de Dreamworks.

Wendy reveló que Mayer la está asesorando en materia de desenvolvimiento en el medio artístico (Foto: Cuartoscuro // Instagram: @soywendyguevaraoficial)

Ahora, a semanas de haberse terminado el reality show, parece que Sergio Mayar está probando las herramientas de social media y al parecer descubrió los filtros. Y es que el actor de 57 años no se quedó con las ganas de jugar con uno de la animación del famoso personaje verde y de paso volver a comparar a “Fiona” con Wendy Guevara.

Te puede interesar: La razón por la que Wendy Guevara no se alejará de Marlon: “No me importa lo que digan”

Con una sonrisa, bailando y “acariciando” a la princesa verde, Mayer posó junto a ella en el filtro que usó para el video que compartió en TikTok y en la descripción del breve clip escribió: “Para los que dicen que Wendy y yo nos llevamos mal. Te quiero, mija”.

El material generó la diversión de los internautas, que no dudaron en viralizarlo en TikTok e incluso llegó hasta los ojos de la aludida.

La influencer oriunda de León, Guanajuato, al enterarse de la broma, no dudó en compartir el video en sus redes sociales y lo tomó con diversión, tal como se esperaba, pues se conoce que dentro del popular programa, la relación entre Mayer y Guevara estuvo enmarcada por un sentido negro del humor que no todo el mundo podría aceptar.

El político no consideró el apodo como ofensa Crédito TikTok/tendenciaspopmx

El clip generó risas entre los usuarios de TikTok y en los fans de ambas figuras, quienes saben que entre ellos puede parecer que se llevan “pesado”. Sin embargo, algunas personas que probablemente no están al tanto del tipo de relación amistosa entre ellos, pidieron respeto para la creadora de contenido.

Sergio Mayer cree que Wendy Guevara es como “Fiona” de Shrek

No es la primera vez que Mayer le llama “Fiona” a Wendy, pues debido a la complexión robusta y a la forma del rostro del personaje animado, el actor de La fea más bella hizo una comparación al interior del programa.

Y es que en cierta ocasión, Wendy confesó no sentirse agraciada físicamente ni verse bella en el espejo ni en la pantalla, y le dijo a Sergio que él la había llamado “Fiona” anteriormente.

“Como siempre me veo igual de culer* no entiendo”, dijo Wendy Guevara, “No Wendy, tú eres hermosa”, respondió Mayer, “No, Sergio, tú ahorita me dijiste que no, Sergio, que Fiona, Fiona no está bonita”, contestó la joven, quien agregó “Fiona ni chich* tiene, vale para puro chorizo ya”.

Sergio Mayer desató una polémica por comparar a Fiona con Wendy de Las Perdidas. (Ig: @soywendyguevaraoficial) (Ig: @sergiomayerb)

Al parecer todo terminaría ahí, pero el también productor de teatro continuó: “A ver, a Fiona la ve este tipo (Shrek) hermosa, eso quiere decir que depende de los ojos con los que te vean ¿no? entonces tú eres hermosa, punto”.

El ex funcionario público remató la conversación mencionando unas palabras polémicas: “Ah, además eres hermosa con chorizo, eso es otra cosa, traes premio, eso es más padre”.