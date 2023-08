“Me encanta la gente mexicana”: MJF revela que le gustaría luchar en el Estadio Azteca

El campeón mundial pesado de la AEW asegura que los mexicanos lo aman. (Arte: Jovani Pérez)

Luego de haber retenido su campeonato mundial pesado de la AEW ante 90 mil espectadores en el Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra, el luchador Maxwell Jacob Friedman, mejor conocido como MJF, sorprendió a los fanáticos de México al decir que le gustaría lucha en el Estadio Azteca.

Tras derrotar a su compañero Adam Cole, con quien comparte el título de parejas de ROH (Ring Of Honor), en conferencia de prensa, MJF respondió a un periodista latino, quien le cuestionó si le gustaría que AEW (All Elite Wrestling) hiciera una PPV en México o en Puerto Rico, a lo que el campeón mundial pesado respondió:

“Tengo muchas ganas de ir al Estadio Azteca. No depende de mí, no está en mis manos, pero en el Estadio Azteca cabe muchísima gente. Me encanta la gente mexicana, me encanta la cultura mexicana y me encanta la comida mexicana. Dios mío.”, señaló MJF, quien posteriormente le pasó, le dio la palabra a Tony Khan, presidente ejecutivo de AEW.

MJF logró retener una vez más el campeonato mundial pesado de la AEW.

Khan confirma que es una gran opción a futuro

El campeón mundial pesado de la AEW al salir victorioso en AEWAll In desde el Wembley Stadium de Londrés, admitió que le gustaría que la empresa hiciera un evento en la Ciudad de México, ya que ama a México y sobretodo la comida.

El dueño de AEW aseguró que la idea de MJF es grandiosa, aunque no cree que suceda muy pronto, pero definitivamente el Estadio Azteca es un recinto maravilloso para un evento de PPV, y hacerle la competencia a WWE, su acérrimo rival.

“Creo que tiene sentido, ese es un gran recinto(Estadio Azteca), hay muchos muy buenos recintos y esa es una gran idea. Definitivamente, lo consideraré”, comentó Khan.

Tony Khan junto a MJF durante la conferencia de prensa tras finalizar All In.

“Por cierto, las personas en México aman al campeón. Me aman. No pueden tener suficiente de mí, es un hecho. En Puerto Rico al igual que toda latinoamérica me aman, no me importa el color que sean, quiero estar allí”, finalizó el campeón mundial pesado de la AEW.

Cabe recordar que MJF anteriormente ha luchado en México, pues AEW tiene alianza con la Triple A y estuvo en World Wide de 2019 junto a Cody Rhodes en una lucha en parejas donde enfrentaron a DAGA y Saurus.