“Me los quitaron del carrito”: revendedora explotó contra Costco por restricciones en la venta de pasteles

Costco. (Ilustración Jovani Pérez)

Por medio de redes sociales se hizo viral un videoclip donde una clienta de Costco narra su mala experiencia con las nuevas limitaciones para la compra de pasteles. Los hechos ocurrieron en una sucursal de Costco en Valle Oriente, en el estado de Monterrey.

La mujer indentificada como @xaninrubio en la plataforma de TikTok, denunció que los empleados de Costco le quitaron pasteles que ya llevaba en su carrito de compras, pese a que contaba con varias membresías para pagarlos tal y como lo indican las nuevas reglas.

“No puede ser, el señor está autorizando que me quiten los pasteles. Me los quitaron del carrito”, comentó indignada la afectada.

“Aquí dice que es un pastel por unidad, tengo mis membresías donde dice que si puedo comprar más pasteles y me quitaron los pasteles de mi carrito”

A continaución, la mujer se acerca con los encargados de pastelería para reclamarles y los cuestiona. Ya que de acuerdo a su testimonio, solo a ella le habrían retirado las unidades y los demás clientes seguían comprando más de 5 pasteles sin ningún problema. Ella argumenta que fue porque ya la conocen en la tienda, pues lleva dos años vendiendo los postres. Incluso la acusaron de haber golpeado en otra ocasión a una empleado, sin embargo ella lo negó rotundamente.

“La señora también lleva dos pasteles. ¿Se va a hacer igual para todos o nada más va a ser para uno? Ella también paga 2 o 3 membresías con su nombre”, señaló la joven mientras graba varios carritos llenos de pays.

“Revendedores... Se supone que es una tienda de mayoristas, no te dejan comprar más de 5 pasteles, van a volver a restringir, ahora son 3″

De igual manera, indicó cómo es que la demás gente continúa su negocio adquiriendo una gran cantidad de pays. Tras las limitaciones los clientes comenzaron a pagar con distintas memebresías. “En las cajas pagan con membresías del primo, del amigo, del tío y ni se dan cuenta”, agregó.

Algunos internautas apoyan a la tienda pues se quejan de no alcanzar postres para consumo personal debido a que los revendedores acaparan, “Nefasta la actitud, felicidades Costco”, “No sean encajosos no son los únicos clientes, hay gente que los requiere para consumo personal”, “No es justo que los revendedores se lleven todo”, “Parece mercado, ya no puedes comprar a gusto”, “Hasta que se hace justicia”, comentaron los usuarios tras ver el video.

Costco limita la venta de pasteles

Recientemente se dio a conocer que en una sucursal de Costco en Cuernavaca Morelos, se implementaron ciertas medidas que tomará la cadena para limitar la compra de pasteles y pays, debido a la reventa de postres, esto fue informado a los cleintes a través de un letero colocado en el refrigerador de las tartas.

Franquicia puso restricciones para la venta de pasteles y pays en la sucursal de Cuernavaca, Morelos. (Captura de pantalla Costco facebook)

De acuerdo al anuncio, todos los clientes que cuenten con la membresía de la tienda podrán adquirir únicamente 2 unidades de chocoflan y 5 pasteles de otros sabores. Cabe señalar que dicha restricción solía aplicarse únicamente durante días festivos, sin embargo, Costco estaría planeando mantenerla definitivamente, pues se ha identificado un patrón de compras masivas y reventas a precios excesivos.

Hasta el momento se presume los lineamientos ya operan en estados como Morelos, Guanajuato y Monterrey. No obstante, la tienda no se ha pronunciado al respecto de manera oficial.