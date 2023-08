Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes hablan sobre feminicidios en el último foro del FAM: ¿Qué fue lo que dijeron?

Beatriz Paredes (izquierda) y Xóchitl Gálvez (derecha), son las finalistas en la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Foto: Infobae México / Jovani Pérez

En el quinto y último foro regional del Frente Amplio por México, las aspirantes a la candidatura presidencial, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, abordaron el tema “El México para las mujeres”. Durante su celebración, ambas emitieron posicionamientos en contra de los feminicidios y aseguraron que es indispensable actuar para erradicarlos.

Te puede interesar: Así se vivió el cuarto debate del Frente Amplio por México: entre críticas a Gatell y AMLO

La priista Beatriz Paredes fue la primera en abordar la problemática y aseguró que México es el país con más violencia de género de todo el mundo.

En su intervención, la senadora con licencia leyó el poema país-horror de Alejandro Merino.

Te puede interesar: Dónde y a qué hora ver el cuarto debate del Frente Amplio por México

“Hay siete mujeres en este país medievo que hoy no volverán a casa. En las oficinas de este país-ironía les dirán que seguramente es su culpa; ¿Quiénes son esos siete hombres que hoy matarán? ¿Son padres de familia ¿Terminaron los estudios? ¿Estudian aún?”, leyó la priista.

Beatriz Paredes representa al PRI en el Frente Amplio por México. (Foto: Captura de pantalla)

Luego, condenó que la violencia no sea atendida por las autoridades.

Te puede interesar: ¿Santiago Creel se bajará de la contienda presidencial? Podría declinar por Xóchitl Gálvez, según rumores

“El horror de cerrar los oídos ante la muerte, ante la violencia, no solo es inmoral, es imperdonable. Las cifras se nos vuelven llagas en el cuerpo social, vamos a acabar sin cuerpo social”, declaró.

“Llegó el momento de dejar atrás el pacto patriarcal”: Gálvez

Mientras Paredes abrió con los feminicidios, Xóchitl decidió dejar el tema para el cierre del debate y concluyó dedicando su mensaje a las miles de mujeres que han sido víctima de violencia de género y, cuyos casos, resonaron en todo el país.

“Permítanme dedicar esta última intervención a las miles de mujeres que ya no están: Mariana Lima, Abril Pérez, Ingrid Escamilla, Debanhi Escobar, Lesvy Berlín, Fátima Cecilia, Susana Chávez; a las 10 mujeres asesinadas y a las 6 desaparecidas de cada día”, expresó.

Xóchitl Gálvez durante el foro regional de Monterrey. (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Tras ello, la panista aseguró que es momento de romper “por completo” el viejo pacto patriarcal para crear uno nuevo, uno en donde las mujeres y hombres se respeten y apoyen.

“Me resisto a aceptar que las abuelas, madres e hijas no puedan salir a la calle sin sentir miedo, necesitamos regresar la seguridad. Me resisto a aceptar que por el simple hecho de ser mujer un hombre sintiéndose superior a ti, te quite la vida”, agregó.

La panista dedicó su última intervención para condenar los feminicidios en México. Crédito: @XochitlGalvez

Aunque ambas aspirantes a la candidatura aseguraron que es necesario que una mujer llegue a la Presidencia en 2024, Gálvez apuntó que es necesario el cambio para “que se gobierne con el corazón y la valentía de una mujer” y “que no siga el dictado de un hombre insensible y autoritario”.

Sheinbaum y AMLO fueron mencionados

Cabe destacar que tanto Xóchitl Gálvez como Beatriz Paredes reconocieron la oportunidad que existe de que una mujer llegue a la Presidencia, e incluyeron en ambos discursos a Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura de Morena.

Asimismo, al igual que en los primeros cuatro debates, no perdieron la oportunidad de arremeter en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.