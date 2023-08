¿Suscripción gratis a OnlyFans? Cuál es la recompensa que Yeri Mua ofrece por encontrar las placas robadas de su coche

Yeri Mua sufre robo de placas (Tiktok/Captura de pantalla)

Yeri Mua está en una nueva faceta de su vida, pues tras su controversial noviazgo con Naim Darrechi, la influencer inició su etapa de ‘licenciada’ e ingresó a la universidad. Sin embargo, las tragedias no abandonan a la famosa y en esta ocasión, está ofreciendo una sensual recompensa a quién le ayude a encontrar las placas de su camioneta que fueron robadas.

Parte del contenido que realiza la también modelo de OnlyFans consiste en mostrar su vida cotidiana con sus seguidores y, en días recientes, ella estaba muy contenta lista para ir a su escuela, cuando se percató de una desgracia.

Vandalizan camioneta de Yeri Mua

A través de sus redes sociales, la modelo mostró que estaba arreglándose para asistir al colegio, así, tras elegir su ropa, maquillarse y percatarse de que iba tarde, se dispuso a marcharse.

Aunque en un primer video, la joven se limitó a grabar que llegó con un atrevido look a su universidad y narró que no consiguió entrar a tiempo a su clase, en otro clip se mostró muy molesta porque aparentemente otro de los motivos por los que tuvo contratiempos fue gracias a que vandalizaron su camioneta.

Yeri Mua debutará en onlyfans y así lo promocionó (Captura de pantalla/Ig yerimua)

“No mames, manas, ya me iba a ir a la universidad con mi outfit y me encuentro que un hijo de su put* madr* a mi camioneta le robaron las placas. Quien sabe si fue un perro chismoso, no sé si fue en la escuela, en la calle, pero no mamen, como voy a circular sin mi placa. Me voy a atacar”, comenzó a decir.

Ésta es la recompensa que ofrece

Desesperada por encontrar sus placas, la veracruzana le mandó un mensaje a sus seguidores y los incentivo a buscar el objeto perdido.

La influencer ofreció una recompensa a quien las encuentre

“Así que se busca placa de Yeri Mua y se da recompensa de un chupetón así que ahí les encargo, busquen mi placa, culer*s”, comentó.

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y varios de ellos se mostraron dispuestos a buscar de todas las formas posibles lo extraviado. No obstante, otros internautas atacaron la forma en la que se viste Yeri. "