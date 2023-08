Alejandra Martínez, seleccionada mexicana de Karate, denuncia violencia de género por parte de su entrenador | VIDEO

La karateca mexicana aseguró que teme por su vida tras denunciar a su agresor. (Tiktok)

El deporte mexicano de nueva cuenta se encuentra en el ojo del huracán, luego de que se viralizó en las redes sociales el video de la deportista mexicana Alejandra Martínez, quien denunció a su expareja y exentrenador de Karate, Eric Martínez, por violencia de género.

En el material audiovisual con duración de 4 minutos, aparece la karateca mexicana reproduciendo primeramente un audio en el que se escucha como su sensei la insulta verbalmente y la agrede físicamente.

“Estás mal, lo quieres empeorar, me quieres sacar de mis pin%$ casillas. Ya cállate el pin$$ hocico, okay. Ya cómetelo a la ver%% chin%%da madre, carajo”, se escucha a su expareja gritándole y golpeándola salvajemente a la atleta, quien llora por las agresiones.

Pagaba salidas, comidas y hasta los viajes

La relación con su sensei comenzó en 2017. (Especial)

En la grabación, la atleta mexicana dio todos los detalles sobre la relación amorosa que sostuvo con su sensei; sin embargo, el amor se apagó durante el inicio de la pandemia del Covid-19, cuando comenzó a portarse violento con ella.

“Hola, mi nombre es Alejandra Martínez, y he sido parte de la Selección Mexicana de Karate D.O y medallista de México de panamericano de JKA y sufrí violencia de género. Todo empezó en 2017, cuando yo tenía 24 años. Empecé una relación con quien fue mi entrenador y sensei cuando él tenía 49 años y yo”, comentó.

“Sin embargo, él nunca lo aceptó, a pesar de que vivíamos juntos y dormimos en la misma cama, él siempre se llenó la boca de decir que yo solamente era su alumna. Desde el principio vi las ‘red flags’ que presentaba ante mí, me humillaba, me manipulaba y presentaba cierta violencia pasiva”, expresó.

A pesar de que al principio de la relación amorosa vio las “banderas rojas”, Alejandra Martínez aseguró que no quiso levantar la voz por el amor y el cariño que sentía por su exentrenador, hasta que éste le fue infiel y empezó agredirla físicamente.

“En 2020, cuando la pandemia empezó, mi expareja comenzó con episodios de ira, yo lo justifiqué pensando que era parte del confinamiento. Me hacía llorar reclamando cosas sin sentido, como que yo me robaba sus cargadores y cosas así; jamás me pidió disculpas al decir que yo era una pendej@ y de agresiones verbales”, dijo.

La JKA encubrió a su agresor, por lo que la obligaron a firmar un contrato de silencio total. (Especial)

“Un día le dije que lo iba a grabar y esa es la razón por la cual tengo los audios. A veces es suerte, pero tal vez las personas no me creerían. Como buen narcisista, siempre me tuvo en un lugar privilegiado diciendo que era su Uchi deshi, era la asistente del profesor, lo cual tiene muchos principios de aprendizaje”, detalló.

“Siempre me hizo culpable de sus cosas e incluso le llegaba a marcar a mis papás diciéndoles que yo lo hostigaba y que lo acosaba y para pedirles que me pusieran un alto. Incluso me alejo de mi familia impidiendo visitarlos”, contó.

Tras esta situación, acudió a la Japan Karate Association (JKA) para que la defendiera; sin embargo, el representante legal de la asociación, Juan Manuel Mondragón, encubrió a Eric Martínez, su presunto agresor, por lo que la obligaron a firmar un documento donde se comprometía a no exponer a su exentrenador, de lo contrario sería expulsada de la JKA.

“Yo empecé una relación y cuando él se enteró me corrió del dojo porque para esto, desde 2018 yo daba clases sin recibir dinero. Me corrió de los entrenamientos y de dar clases a los niños. Cuando recurrí para pedir ayuda al representante de la JKA, el profesor Juan Manuel Mondragón, lo que él hizo fue encubrirlo. Me sentaron con un abogado analista para firmar un documento en el cual yo no podía proceder legalmente. No podía difamarlo en redes sociales y no podía proceder en contra de él y su familia”, relató.

“En caso de no hacerlo, iba a hacer expulsada de la JKA junto a mi pareja, esta persona encubrió a mi agresor y aunado a esto, su esposa llamó a cada uno de los representantes de los estados hablando mal de mí, y diciendo que no me apoyarán y que ellos no conocían la verdad, cuando yo siempre me quise ir a buenos términos, me tacharon de ratera, de put$, querer matar a su mamá y muchas cosas más”, explicó.

Teme por su vida

La karateca mexicana exclamó pidiendo ayuda a toda la comunidad de internet, ya que teme por su vida tras denunciar a Eric.

“Hoy no hago una denuncia pública porque temo por mi vida. Empecé con un proceso legal, el cual ya se aprobó la orden de restricción contra Eric Martínez por violencia física, violencia psicoemocional, violencia económica y patrimonial. No es justo que esta persona siga dando clases de Karate y este disque representante, porque así se hace llamar, encubra a personas misóginas como él, ya que cuando mi mamá lo enfrentó, él dijo que era un lío de faldas”, finalizó.

La atleta mexicana reveló un audio la historia de su presunta violencia de género en su exrelación con quien fuera su pareja y entrenador.

¿Qué dice la JKA?

A pesar de la denuncia de Alejandra Martínez, la JKA mediante un comunicado se limpió las manos e incluso ha permitido que el presunto agresor de la atleta panamericana participe en eventos relacionados con el karate.

“Está circulando en algunos medios y redes sociales información relativa a un problema de carácter personal que existe entre dos instructores que pertenecen a la Japan Karate Asociación, por razones que solamente compete a ellos y que tendrá que ser dimitido antes las autoridades correspondientes.

Comunicado de la JKA en donde se limpian las manos sobre el caso de violencia de género. (Especial)

La Japan Karate Association México, como organización, tiene la parcial obligación de mantenerse al margen y de manera imparcial, salvaguardando los derechos de las dos personas involucradas, que son nuestros agremiados. Esta decisión fue tomada mediante consenso de los directivos de la JKA WF México”, afirmó el sensei Juan Manuel Mondragón Larrinaga en un comunicado emitido el pasado 19 de julio.