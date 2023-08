Poncho Herrera le envió un mensaje a integrantes de RBD antes de su tour

(Instagram/@ponchohd/@anahi)

Poncho Herrera fue el único ex integrante de RBD que no accedió a participar en la gira del reencuentro, aunque en su momento explicó todas sus razones para no unirse, se dio el tiempo para enviarles un mensaje a quienes alguna vez fueron sus compañeros.

A través de su cuenta de Twitter, Alfonso Herrera etiquetó a Christopher Uckerman, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Maite Perroni para desearles lo mejor en su gira, la cual comenzará el 25 de agosto.

“¡Éxito en el tour fuerte abrazo y lo mejor siempre! @anahi, @DulceMaria, @christopheruck, @christiancha, @maiteperroni”, escribió el actor en su perfil de X, antes conocido como Twitter.

En marzo de 2023, Poncho Herrera reveló que aún sufre secuelas psicológicas por su paso en RBD “Me encanta que les vaya bien porque les tengo aprecio, les tengo cariño y les tengo respeto”, mencionó Alfonso al medio español El País. “Compartimos cosas que nadie más va a poder saber y que nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, en momentos alegres y momentos difíciles como cuando fue lo de Brasil”, mencionó en referencia a una firma de autógrafos en dicho país.

Cuál podría ser el setlist de RBD

Empezar desde cero

Rebelde

Y no puedo olvidarte

Sálvame

Siempre he estado aquí

No pares

Dame

Tu amor

Inalcanzable

Cuando el amor se acaba

Qué hay detrás

Para olvidarte de mí

Es importante mencionar que aún no hay un listado oficial de canciones y el orden de los temas —incluso los temas sorpresa— podría variar de concierto en concierto y de país en país.

