Wendy Guevara firmó contrato de exclusividad con Televisa y es asesorada por Sergio Mayer

Wendy Guevara es exclusiva de Televisa y ya firmó para su primera telenovela Captura de pantalla/Vix)

Tras su éxito en La Casa de los Famosos, Wendy Guevara este 23 de agosto firmó algunos contratos para concretar su agenda para los próximos meses, pues ahora es exclusiva de Televisa y tendrá que trabajar de acuerdo a su nuevo contrato.

En en corto encuentro con la prensa, la influencer compartió que ahora sí es exclusiva de la televisora de San Ángel, por lo que ahora su trabajo estará relacionado completamente con la empresa de los Azcárraga.

Wendy no habló de cuánto tiempo estará en Televisa, pero sí reveló que es un contrato por varios años.

“Firmé nada más por ahí unos años, no voy a decir cuántos. Tres no fueron, luego les digo”, dijo la leonesa.

Luego de haber ganado La Casa de los Famosos, Wendy firmó su primer contrato con Vix para su propio programa (Captura de pantalla/Vix)

Por otro lado, ya que Sergio Mayer unos minutos antes había dicho que él se reunió con Wendy en las instalaciones de Televisa para apoyarla con algunas cuestiones con la televisora, la prensa le preguntó a la ganadora de LCDLF si era realidad que el actor ahora es su mánager.

Ella confirmó que sí la está asesorando para los temas que implican a la televisora, pero su mánager sigue siendo el mismo con el que comenzó su carrera en las redes sociales.

“Lo vi para arreglar unas cosas (...) unas cositas que son dentro de Televisa, está Sergio como diciendo ‘me dijo Televisa que esto y esto’, pero Joel Echeverría es el que es mi mánager desde siempre”

La influencer aprovechó para decir que seguirá viviendo su vida sin importar las críticas de sus seguidores (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Wendy firmó telenovela con Juan Osorio

La integrante de Las Perdidas también mencionó que ya está confirmada la telenovela con Juan Osorio e iniciará grabaciones en noviembre, por lo que aún no puede dar grandes detalles al respecto.

Inclusive dijo que no sabe si realmente Nicola Porcella vaya a actuar con ella como lo dijo el productor en una entrevista.

“Me fue muy bien con Juan Osorio, ya está lo de la novela, la verdad, y va a estar espectacular, ni saben lo que voy a hacer, algo bien ching*n, va a estar bien bonito”

Juan Osorio en su momento explicó que su telenovela será uno de los primeros proyectos con los que Wendy debe cumplir (Instagram/@juanosorio.oficial)

En una transmisión en vivo, el papá de Emilio Osorio reveló que la trama del melodrama ya está lista y tanto Wendy como Nicola tendrán personajes especiales. El proyecto se llamará Un amor sin recta.

Las grabaciones únicamente serán entresemana ya que la creadora de contenido tiene llena la agenda en esos días hasta el próximo mayo.

Anteriormente, Juan dijo que la telenovela se desarrollará en Iztapalapa y Eva Daniela, su novia, la ayudará con su preparación y el uso de un apuntador para que no sean tan difíciles las grabaciones.

Las declaraciones de Sergio Mayer sobre su relación profesional con Wendy

Sergio Mayer confirmó que está asesorando a Wendy sin ninguna retribución (Vix)

Después de que circularan los rumores de que Sergio Mayer supuestamente sería el mánager de Wendy Guevara, él mismo lo negó y explicó que solamente la apoyará con cosas que ya le había prometido dentro de La Casa de los Famosos.

“Estamos arreglándoles unas cosas que le prometí que le iba a apoyar y ayudar en temas de producción, de su programa, que le den clases y que la ayuden a crecer como conductora”

El ex diputado aclaró que no es management como tal porque no es algo formal lo que está haciendo y tampoco le está pagando, sino que quiere que sienta su apoyo.

Dentro del reality, Sergio le prometió a Wendy apoyarla para que iniciara formalmente su carrera como conductora (Vix)

“Digamos que la choacheo, pero de ahí a que yo sea manager o representante hay una gran diferencia”, enfatizó.

Sergio aprovechó para asegurar que Wendy no ha cambiado desde que salió de La Casa de los Famosos, “no ha perdido el piso” y lo único diferente ahora es que tiene muchos compromisos.