Vocero de Seguridad de Tamaulipas minimizó la Alerta de Viaje impuesta por EEUU

Jorge Cuéllar Montoya, titular de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas (Foto: Twittter/valtierrahdz)

Pese a que Tamaulipas es una de las entidades que constantemente aparece en el listado de Alerta de Viaje del gobierno de los Estados Unidos, este miércoles el titular de la Vocería de Seguridad local, Jorge Cuéllar Montoya, minimizó el hecho.

Y es que en conferencia de prensa se le cuestionó sobre que EEUU pidió a sus ciudadanos no viajar a Tamaulipas ante el alto riesgo que existe por los niveles de inseguridad y violencia.

Sin embargo, el funcionario solo se limitó a responder que “no ha tenido tiempo de revisar” dicha información:

“Sinceramente no he tenido tiempo de ver esa alerta, la veo”

Sede del Departamento de EEUU (Foto: especial)

El Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) señaló lo siguiente sobre Tamaulipas: “No viajar por delincuencia y secuestro”.

“La actividad del crimen organizado –incluidos tiroteos, asesinatos, robos a mano armada, robos de vehículos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones y agresiones sexuales– es común a lo largo de la frontera norte y en Ciudad Victoria. Los grupos criminales atacan autobuses de pasajeros públicos y privados, así como automóviles privados que viajan a través de Tamaulipas, a menudo llevando pasajeros y exigiendo pagos de rescate”, se lee en el comunicado.

“Miembros de grupos criminales fuertemente armados a menudo patrullan áreas del estado y operan con impunidad, particularmente a lo largo de la región fronteriza desde Reynosa hasta Nuevo Laredo. En estas áreas, las autoridades locales tienen una capacidad limitada para responder a incidentes delictivos”

“Ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes han sido víctimas de secuestro”, agregó DOS.

Operativo de elememntos de SSP de Tamaulipas (Foto: TW/@SSP_GobTam)

De lo que sí habló el vocero es que Tamaulipas se encuentra en el lugar número 12, entre las 12 entidades con menor incidencia delictiva.

“La media nacional son 137 delitos, nosotros tenemos 91.1, un delito más que Durango, que es el que está en el lugar número 11 y 5 ó 6 de Sonora”, aseguró.

Incluso destacó que es el segundo estado fronterizo con EEUU con mejores resultados, “únicamente nos supera Sonora, es decir, tenemos mejores resultados que Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Baja California”.

En el delito homicidio doloso, Cuéllar Montoya informó que la entidad se ubica en el lugar número nueve. “En el top ten a nivel nacional con menos tasa y por debajo de la media nacional”, expresó.

Los 13 estados con alerta de viaje

Mapa de alertas de viaje en México (Foto: travel.state.gov)

La Alerta de Viaje del gobierno de Estados Unidos tiene el objetivo de proteger a sus ciudadanos en el extranjero.

En la última actualización, México está en dicho listado con seis entidades a las que el gobierno del presidente Joe Biden pide no visitar. Estos son: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, destinos donde se asientan cárteles del narcotráfico. Incluso en el mapa interactivo aparecen en color rojo.

Sin embargo, hay otros siete estados a los que EEUU pide reconsiderar visitar por los mismos motivos:

- Baja California

- Chihuahua

- Durango

- Guanajuato

- Jalisco

- Morelos

- Sonora

Sobre la actualización de la Alertas de Viaje del @StateDept: Que en la actualización de la Alerta de Viaje no hubo descensos en los niveles de referencia, refleja que nuestro trabajo compartido en materia de seguridad avanza, pero que necesitamos hacer más.

Una de nuestras… — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) August 22, 2023

Y es que se señala que en estos destinos se tiene capacidad limitada para prestar auxilio a sus connacionales.

“Los delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos, están muy extendidos y son comunes en México. El gobierno de los EE. UU. tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia [...] Los viajes de los empleados del gobierno de los EE. UU. a ciertas áreas están prohibidos o restringidos”

“Los empleados del gobierno de EE. UU. no pueden viajar entre ciudades después del anochecer, no pueden tomar taxis en la calle y deben depender de los vehículos despachados [...] Los empleados del gobierno de EE. UU. deben evitar viajar solos, especialmente en áreas remotas. Los empleados del gobierno de EE. UU. no pueden conducir desde la frontera”, se lee en el comunicado.