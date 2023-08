Ruptura en Movimiento Ciudadano: Enrique Alfaro dejará el partido

Enrique Alfaro adelantó que ya no está interesado en Movimiento Ciudadano (Cuartoscuro)

Movimiento Ciudadano (MC) podría estar atravesando una de sus más fuertes crisis desde la formación del partido, luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, diera a conocer que podría dejar su militancia al ya no tener interés en continuar debido a la diferencia de opiniones que se han acrecentado en los últimos meses con la Dirigencia Nacional.

Te puede interesar: Alfaro postergó la final de la Copa Jalisco en solidaridad por caso Lagos de Moreno

Durante un encuentro con los medios de comunicación, el mandatario local recordó que cuando se unió al partido naranja ayudó a que éste obtuviera relevancia nacional, además de que obtuvieran victorias importantes, por lo menos en su entidad, pues él llegó a ser presidente municipal de Guadalajara y su actual puesto.

“Cuando yo participé en Movimiento Ciudadano los llevé a ganar elecciones muy importantes, encabecé un proyecto exitoso, convertimos este proyecto en uno de mucho mayor alcance nacional, estoy muy orgulloso de lo que se ha hecho, de lo que hice y lo que generé para Movimiento Ciudadano”, explicó el martes 22 de agosto.

El gobernador de Jalisco destacó la falta de pluralidad de ideas en el partido naranja Crédito: Twitter/@politicomx

Posteriormente, Alfaro Ramírez reconoció que en la actualidad ya no tiene interés por seguir en el proyecto, puesto que consideró que éste se desarrolla de manera unilateral y, a la par, buscan presuntamente someter a todos a la voluntad de la Dirigencia Nacional, aunque no mencionó nombres, algunos apuntaron que podría ser una indirecta a Dante Delgado.

Te puede interesar: MC respaldó a Ebrard por denunciar la “simulación de Morena”

Aunado a lo anterior, aclaró que no pretende pelar ni disputar nada con las autoridades emecistas, por lo que sólo se hará a un lado para que ellos tomen sus decisiones y les deseó suerte en el camino que decidan emprender, especialmente rumbo a los comicios del 2024.

“Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que, simple y sencillamente, nos quieren someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional, no quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte”, continuó.

El gobernador de Jalisco cuestionó el papel de Dante Delgado como líder de Movimiento Ciudadano (Cuartoscuro)

Momentos después, en el mismo encuentro con la prensa, el político jalisciense destacó el respeto que siente por Dante Delgado al ser el coordinador nacional del partido naranja; sin embargo, reiteró que ya no contarán con su respaldo en las decisiones que se tomarán para el futuro del instituto político.

“Respeto mucho a Dante, él tiene el derecho, como dirigente nacional, de tener una postura, pero las decisiones que están tomando no van a tener mi acompañamiento, yo no voy a ser parte de lo que viene para Movimiento Ciudadano”

Finalmente, el gobernador apuntó que Movimiento Ciudadano corre el riesgo de aislarse o de mandar un mensaje equivocado, ya que consideró que se han tomado decisiones basadas en “información poco creíble”; además, apuntó que presuntamente se está generando que el proyecto nacional no tenga un rumbo claro, razón por la que no quiere ser parte de esto.

Alfaro se bajó de la contienda presidencial

Su salida de Movimiento Ciudadano se dio un mes después de que anunció que no seguiría con sus aspiraciones presidenciales al decidir seguir al frente de Jalisco lo que resta de su administración para concluir con el mandato que aceptó al ser votado por la ciudadanía, además de que no buscará algún otro puesto en algunas de las cámaras del Congreso de la Unión.

Te puede interesar: Noroña asegura que Ebrard romperá con Morena y será candidato de MC en 2024: “Está clarísimo”

“Así como estuve concentrado este tiempo para cumplir con mi responsabilidad, aquí estaré para cerrar con todo y cerrar la gran obra de transformación que nos comprometimos a realizar, no voy a fallarles a los jaliscienses. Por todo esto, he decidido que no buscaré la candidatura a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano”, fue el mensaje que compartió por medio de un video en sus redes sociales.

Días más tarde, el gobernador de Jalisco anunció que podría abandonar su carrera política debido a que alcanzó su objetivo profesional de ser el mandatario de su entidad, por lo que se dijo en condiciones de iniciar una nueva etapa.