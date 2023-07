Enrique Alfaro anunció su retiro de la política tras choque con Dante Delgado, líder de MC

Hace unos días Alfaro se bajó de la carrera presidencial al acusar a MC de no trazar la ruta rumbo al 2024. FOTO: Twitter

Luego de los desencuentros con la dirigencia de Movimiento Ciudadano, el gobernador de Jalisco y ex aspirante presidencial, Enrique Alfaro, anunció que una vez que concluya su mandato en 2024 se retirará de la política pues es un buen momento para emprender una nueva actividad.

Te puede interesar: Enrique Alfaro reveló la fecha en la que dará a conocer si buscará la candidatura presidencial por MC

“Yo hice esto por una decisión personal después de haber alcanzado mi objetivo profesional como gobernador del estado también creo que a los 50 años estoy en condiciones de iniciar una nueva etapa, un nuevo proyecto”, expuso el militante de MC.

Hace algunos días, alfaro decidió bajarse de la ocntienda presidencial y argumentó que dentro de MC no existe diálogo para fijar una ruta hacia la elección del 2024, además de criticar el aislamiento con el resto de la oposición, lo que generó una respuesta contundente de Dante Delgado, quien dijo no estar de acuerdo con las palabras del gobernador.

Enrique alfaro y F¿Dante Delgado junto a los senadores Clemente Castañeda y Patricia Mercado (Foto: Cuartoscuro)

Alfaro manifestó que su destino no estará sujeto a las decisiones de los liderazgos de su partido, pues en días recientes el mandatario jalisciense, quien sonaba como posible aspirante a la presidencia de la República, tuvo un cruce de declaraciones con Dante Delgado y otras figuras de MC, luego de criticar el aislamiento del partido naranja, el cual se ha negado a participar en cualquier alianza contra Morena.

Te puede interesar: Enrique Alfaro descartó buscar la candidatura presidencial por MC

El mandatario estatal aseguró que su gestión ha sido buena y por ello confió en que concluirá su sexenio de manera tranquila y después podrá emprender nuevos caminos profesionales.

“Así es que estoy muy tranquilo, muy contento de haber dado este mensaje como siempre lo he hecho diciendo lo que pienso y actuando en función de lo que creo. Soy un mexicano libre, yo no dependo de ninguna burocracia partidista y mi futuro no va a depender de las decisiones, o de las omisiones de ningún liderazgo que desde el centro pretenda condicionar mi futuro, así es que como empecé este camino lo voy a terminar: como un jalisciense, como un mexicano libre”, declaró este día.

Te puede interesar: Dante Delgado le responde tajante a Enrique Alfaro: “en MC sí hay diálogo”

El también ex presidente municipal de Zapopán dijo tener buenos niveles de aceptación entre sus gobernados debido a que, según él, ha cumplido los objetivos de gobierno, y a partir de ello tendrá la oportunidad de emprender nuevos caminos.

El gobernador de Jalisco mandó un mensaje a los jaliscienses y militantes de MC. Crédito: YT/Enrique Alfaro

“Voy a hacer otra cosa con mi vida. Me siento muy tranquilo de poder emprender ese camino una vez que termine mi cargo como gobernador, que lo haga como un buen gobernador de Jalisco, que tenga una buena evaluación de la gente, que hayamos logrado la continuidad de este proyecto en los próximos años, que haya cumplido con los objetivos que me tracé como cabeza del ejecutivo Estatal”.

El político jaslisciense destacó que seguirá emitiendo su postura con relación a la vida política del país, pero no implica un debate directo con el líder nacional de su partido, con quien mantiene un distanciamiento desde hace algún tiempo.

En los círculos políticos trascendió que Alfaro impulsaba como su sucesor al senador Clemente Castañeda pero la dirigencia nacional de los naranjas impidió que el gobernador tomará los hilos de las candidaturas en ese estado, por lo que el mismo Alfaro negó que tenga alguna disputa política con Delgado por el control.

“Entonces, la verdad es que lo que se diga y lo que se debata sobre mi posicionamiento debe tener presente esta parte: yo no voy a ir a disputarle a Dante el control del partido, no es mi intención, detesto los partidos políticos, jamás sería dirigente de un partido político”, declaró Alfaro.

Los gobernadores Enrique Alfaro y Samuel García en el estadio Akron. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Enrique Alfaro explicó que MC contaba con al menos tres perfiles políticos para aspirar de manera seria por la presidencia de la República pero el partido se ha mantenido al margen del momento político que se desató con el destape de las corcholatas y el reagrupamiento del Frente Amplio por México.

“Digo a lo mejor pecando de soberbia, pero lo digo de convicción: Teniendo los perfiles más sólidos de los que había en ese momento en las fuerzas de oposición, porque Samuel García y un servidor gobernábamos estados muy importantes del país, Luis Donaldo Colosio gobernaba una capital de una ciudad importante la capital del Estado de nuevo León y era una figura con una gran potencia mediática, nosotros debimos haber trazado una ruta”, dijo de manera contundente.