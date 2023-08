“Es como un sueño, lo veía imposible”: Fernanda Arozqueta sobre el regreso de La Nueva Banda Timbiriche en el 2000′s Pop Tour

Fernanda Arozqueta feliz de regresar a los escenarios juntos a sus amigos de la Nueva Banda Timbiriche. (Arte: Jovani Pérez)

Fue a mediados de 2007, cuando, a través de un reality show producido por Televisa, se eligió a siete cantantes que conformarían la Nueva Banda Timbiriche. Los elegidos: Brisia Mayagoitia, Gaby Sánchez, Eduardo Brito, Taide Rodríguez, Yurem Rojas, Alberto Dogre y Fernanda Arozqueta.

Con éxitos musicales como “Tú, tú, tú”, “Aunque digas” y “Milagro de amor”, la nueva agrupación comenzó a ganar los corazones de los fans antiguos de Timbiriche. Sin embargo, ante la falta de apoyo de la disquera, la nueva banda se desintegró..

No obstante, a mediados de julio, Bobo Productions sorprendió con el anuncio de que la Nueva Banda Timbiriche se uniría al 2000′s Pop Tour, siendo los artistas invitados para el concierto del 5 de agosto en la Arena CDMX.

En una entrevista con Infobae México, María Fernanda Arozqueta, una de las integrantes de la Nueva Banda Timbiriche, relató cómo fue el reencuentro de 6 de los 7 integrantes de esta agrupación que tuvo un auge durante el reality show de hace 16 años.

¿Cómo ha sido para ti en volver a los escenarios con la Nueva Banda Timbiriche?

“La verdad es que fue como un sueño. Nunca imaginé que ocurriría, nunca lo consideré probable o posible. Pasaron muchos años, y cada uno siguió su camino. Creo que todos añorábamos un momento más juntos en el escenario; sin embargo, todos estábamos dispersos y sabíamos que sería difícil que ocurriera un reencuentro. Y, cuando surgió esta oportunidad del 2000′s Pop Tour, se sintió como un sueño que veía muy lejano. Estoy muy feliz por eso”.

¿Qué ha cambiado de aquella Fernanda de 17 años que entró a competir en el reality show a la actual?

“Ha cambiado mucho porque han pasado muchos años. Estar expuestos en el reality y enfrentar críticas definitivamente nos formó. Al principio fue duro y generó inseguridad. Pero con el tiempo lo superamos. Nos fortaleció y nos dio herramientas para luchar por lo que queremos. En el reality tenía 18 años y estaba descubriendo el mundo, así que mucho ha cambiado en mi vida desde entonces”.

¿Cómo fue tu reencuentro con tus excompañeros de la nueva banda timbiriche?

“Fue muy emotivo. Parecía como si el tiempo no hubiera pasado. Al único que no había visto era a Lalo. Con Yurem coincidía a menudo, y siempre tuve una buena relación con Taide. A Gaby la vi justo antes de que nos ofrecieran la gira. Pero no es lo mismo verlos por separado que estar todos juntos en un ensayo o en un escenario, compartiendo lo que vivimos juntos en el pasado”.

¿Qué significa para ti el fenómeno Timbiriche?

“me recuerda mucho a mi familia, es un grupo que le gusta mucho a mis tías y a mis padres. Sé que marcó una época por muchos años, a demasiadas generaciones, entonces es un recuerdo muy familiar. También se convirtió en un nombre que significa una oportunidad o una posibilidad de cumplir un sueño, entonces de ser como un concepto de algo que reúne a la familia se volvió para mí en mi sueño de ser cantante, que era lo que más quería desde que era una niña.

¿Cómo te encuentras para las próximas fechas del 2000′s Pop Tour?

“Monterrey es uno de mis públicos favoritos, yo tengo muy bonitos recuerdos de allá; la gente es divertida al Igual que en Guadalajara, porque siempre han sido lugares muy especiales, además, porque tenemos dos integrantes que son de allá, que son Taide y Gaby. También tiene esta cosa muy especial como de un recibimiento muy cálido y compartir con mis amigas un show en el lugar donde. Me siento tranquila hasta el día del concierto, es cuando ya me comen los nervios y exploto de la ansiedad. Una vez que ya pisas el escenario, todo eso se transforma en una adrenalina padrísima.

¿Qué viene para ti después del 2000 pop Tour?

“Estamos preparando la gira ‘2000′s Por Siempre’. Queremos llegar a muchos lugares y compartir con el público. También compartiremos el escenario con actores de telenovelas de los 2000″.

¿Qué fue lo que más te recordó al estar con artistas que protagonizaron novelas en el 2000′s pop Tour?

“Vi muchas de esas novelas cuando era pequeña y con muchos de ellos compartí momentos en el CEA. Así que estar en el escenario juntos siempre es emocionante”.