Difunden audios de Alma Lourdes antes de que Hilario la matara por defender a su hermana: “No me quedo callada”

Ana Alma realtó que Hilario "N" solía acosar a las mujeres de la carnicería en la que laboraba (Foto: Facebook/Ernesto Torres)

“Estaba tensa, nerviosa, pero me he sentido peor en otras ocasiones”, relató Alma Lourdes a sus familiares antes de que Hilario “N” la asesinara en su lugar de trabajo. Esto por defender a sus compañeras y hermana, quienes eran víctimas de acoso.

La joven de 30 años se desempeñaba como gerente de una carnicería ubicada en Ciudad Obregón, Sonora. El sábado 19 de agosto fue atacada a balazos por Hilario “N”, un cliente que solía acudir al establecimiento para molestar a las mujeres que laboraban en el local.

Aquel día, Alma le negó la venta a Hilario y le solicitó que se retirara del lugar debido a su conducta. Si bien el hombre de 71 años salió de la carnicería molesto, horas después regresó y, con un arma de fuego, agredió a la gerente y la mató.

Antes del homicidio, Alma le contó a sus familiares el altercado que había tenido con el cliente. A través de unos audios compartidos por su hermana y difundidos en redes sociales, se pudo saber que Hilario ya había sido identificado como un acosador.

La joven de 30 años fue privada de la vida por Hilario "N", quien solía acosar a una de sus familiares Crédito: Twitter@narcoblogger

Audios de Alma Lourdes

“Lo que pasó es que él vino como cliente, como siempre, y estaba vacilando con los carniceros”, explicó Alma en un audio de WhatsApp. Relató que Hilario tenía tiempo acosando a Ana, su hermana, quien también trabajaba en el establecimiento.

“Independientemente de si hubiera sido Ana o hubiera sido otra, yo no soy de las que me quedo callada”, aseveró Alma, quien increpó a Hilario sobre su conducta. “Señor, buenos días. Me llamo Alma. ¿Usted quién es?”, preguntó la gerente de manera directa.

“Yo lo conozco, es cliente de hace tiempo. Es medio rarito, pero hace dos semanas empezó a decirle cosas a Ana de repente”, continuó la joven, por lo que le solicitó en diversas ocasiones que respetara a las mujeres.

“Le pido por favor, porque ya se quejaron de usted, que respete a las muchachas porque no tienen ningún interés en usted”, le indicó Alma a su agresor, quien hizo caso omiso de sus peticiones y advirtió que él iba a seguir yendo a la carnicería a decir las cosas que él quería. “Se puso en modo bravo”, contó la gerente.

El presunto feminicida discutió con Alma antes de perpetrar el ataque

“Es lo único que le estoy pidiendo, que por favor respete a las muchachas. No quiero volver a escuchar que se quejan de usted porque si no, ya no le voy a poder permitir la entrada”, exclamó Alma. Pese a ello, la actitud de Hilario no cambió, pues le comenzó a decir que se callara en un tono violento.

“¿Sabe qué?, ya con eso está siendo grosero y le voy a negar la venta. Retírese, por favor. No se le va a vender nada por grosero”, aseveró la gerente del establecimiento, quien dio instrucciones a la cajera para que no le cobraran la mercancía que estaba por adquirir.

“La verdad yo no conozco que anduviera mal, pero pues no lo conocemos realmente. No sé qué clase de persona sea”, agregó Alma, sin saber que horas después Hilario regresaría con la intención de matarla.

Hilario fue detenido por el delito de homicidio (Foto: Fiscalía Sonora)

Buscan pena máxima para Hilario

En la madruga del domingo 20 de agosto se confirmó la detención de Hilario tras un operativo desplegado en la colonia Zona Norte por el delito de homicidio calificado en agravio de Alma, quien tenía una hija menor de edad.

Por ello, la Fiscalía de Sonora busca una pena de 78 años de cárcel para Hilario, independientemente de su edad, mientras su defensa busca que le dicten prisión domiciliaria. La próxima audiencia del caso se llevará a cabo el 25 de agosto.