Feminicidio de Alma Lourdes: todo lo que se sabe del caso en Sonora

(Facebook/Ernesto Torres)

“¡No, señor, no moleste, éste es un lugar de trabajo, respete!” fueron las últimas palabras de Alma Lourdes, de 30 años, quien se defendió de Hilario “N”, hombre que la asesinó a balazos tras presuntamente no recibir trato preferencial en un negocio de carne en Cajeme, Sonora.

Una discusión, el principio del fin

El sábado 19 de agosto, Alma Lourdes Llamas estaba en su centro de trabajo, una carnicería ubicada en la colonia Quinta Díaz, en el municipio de Cajeme, cuando un hombre con el que discutió e intentó golpearla horas antes regresó con un arma de fuego y la asesinó de tres disparos, situación que quedó grabada en las videocámaras del establecimiento.

Hilario "N" aseguró que él "no debía nada" cuando fue interceptado por policías municipales tras el asesinato de Alma

Isabel Llamas, hermana de la víctima, dijo que el presunto agresor era un cliente asiduo que ya había acosado a varias mujeres en la carnicería, por lo que Alma le reclamó y le exigió respeto para una de sus hermanas: “Yo respeto a la mujer”, contestó el homicida en la discusión.

Te puede interesar: Imputaron por feminicidio a Hilario “N”, presunto agresor de Alma Lourdes en Sonora

En redes, también aclaró que lo acontecido no fue un “crimen pasional ni nada por el estilo”, como se llegó a difundir, sino que fue un feminicidio.

Tras lo hechos, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, reiteró su pésame a la familia y declaró que “es una tragedia sin atenuantes (...) la violencia que lamentablemente se sigue viviendo de diferentes formas contra las mujeres, es un problema que se vuelve expresión del machismo y también buena parte de nuestra cultura”.

La captura del feminicida

Horas después de cometer el delito, Hilario “N”, de 71 años, fue detenido en su domicilio por elementos de la Fiscalía Genaral del Estado, a quienes dijo “tiene que ser formal, seguro que no tengo nada que ver, no debo nada, no tengo nada que temer (...) sólo tengo huevos para cuando se ofrezca”, respondió a los agentes. En un video difundido sobre su captura se le aprecia tranquilo y sin mostrar arrepentimiento alguno sobre lo acontecido.

Te puede interesar: Alma Lourdes defendió a su hermana de acoso e Hilario regresó para matarla a balazos en Sonora I VIDEO

“Andan por las calles toda la bola de mediocres, la Guardia Nacional, ustedes, los soldados y los que me pongan”, señaló el feminicida a las autoridades para pretender intimidarlos.

(Foto: Fiscalía Sonora)

En redes sociales circula un audio que presuntamente envió Alma Lourdes a su hermana minutos antes de morir, donde detalla cómo sucedieron las cosas: “Yo no soy de las que se queda callada y pues le dije: señor, ya se quejaron de usted, le voy a pedir que respete a las muchachas”, pero la respuesta que obtuvo fue: “Yo voy a venir las veces que yo quiera”.

Te puede interesar: Dan el último adiós a Alma Lourdes, gerente asesinada en carnicería de Sonora por defender a su hermana de acoso

“Respete a las muchachas porque si no ya no le voy a permitir la entrada (...) soy la gerente del lugar”, explicó Llamas en la grabación enviada a su familiar.

Ramón Tadeo Gradias Enríquez, vicefiscal de control de procesos de la Fiscalía General del Estado de Sonora, afirmó que no habrá contemplación jurídica para el presunto implicado, quien podría alcanzar hasta 78 años de prisión por los delitos de feminicidio y acoso sexual. Además, agregó que el detenido ya contaba con registros previos en materia penal por despojo.