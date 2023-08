AMLO da ultimátum a Poder Judicial tras crítica a ministro de SCJN: “Podríamos solicitar un juicio político”

AMLO dijo que se debe renovar el Poder Judicial. | Captura de pantalla Gobierno Federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador le dio un ultimátum al Poder Judicial al insistir en que haya una renovación en el proceso de selección de jueces y magistrados, luego de reiterar sus críticas en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, por suspender la distribución de libros de texto gratuitos en Coahuila y por presuntamente retrasar el caso de una deuda a Hacienda por 25 mil millones de pesos.

En La Mañanera de hoy, el mandatario dijo que se debe buscar una forma de renovar el Poder Judicial sin imponer nada; no obstante, advirtió que en caso de que este no presente una propuesta propia al respecto se podría solicitar un juicio político y será la población quien decida sobre el tema.

“Y hay que buscar la forma de renovar el Poder Judicial, no imponiendo nada, porque podríamos solicitar un juicio político, pero no nos importa más hacer conciencia de cómo es el modus operandi en el Poder Judicial, cómo es que sólo se castiga a los que no tienen con qué comprar la inocencia y se protege a la élite económica, política.

“Y sí, buscar si no surge del interior del Poder Judicial la propuesta de cambio, de renovación, si eso lo van a seguir apoyando, aplaudiendo, respaldando, sosteniendo, pues no va a quedar más que sea el pueblo el que renueve al Poder Judicial”, afirmó.

Recordó su propuesta de que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por la ciudadanía, pues considera que de esta manera habría garantía de que trabajen para el pueblo y no cometan actos de corrupción.

“Si no va a surgir del Poder Judicial una reforma hay que empezar por elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros, que no sean la cúpula, es que los cooptan y los ponen al servicio de los potentados, entonces si los elije el pueblo hay más garantía de que le sirvan al pueblo, no a los de arriba y que se escoja a personas incorruptibles, honestas”, argumentó.

López Obrador reiteró sus críticas en contra del ministro Luis María Aguilar, a quien acusó de resolver en tan solo seis días la controversia presentada por el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, para suspender la distribución de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras los señalamientos de supuestas irregularidades en su elaboración.

“Viene la de Coahuila, igual le llega a la presidenta el 16, miércoles; el viernes se la asignan al mismo y este 21, es lunes, ya resuelve que no se entreguen los libros en Coahuila, la solicitud la hizo el gobernador de Coahuila, que ya se va pero está aspirando a otro cargo. ¿Cuántos días se llevó? Tres días hábiles”, resaltó el presidente.

De igual forma, recordó que el procurador fiscal, Arturo Medina, denunció ayer que el ministro tiene desde hace ocho meses “un expediente donde hay una empresa que le debe” 25 mil millones de pesos a Hacienda.

“Lleva ocho meses guardado el expediente en el escritorio, en la gaveta del escritorio del ministro Luis María Aguilar. ¿Para quién trabaja el ministro? ¿Le importa que los niños tengan libros? ¿Está pensando en que si se quedan sin libros los niños sus papás no tienen para comprar libros? ¿Está pensando que todos los libros son buenos? ¿Qué los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir? ¿Ya leyó los libros o él cree que son libros para inyectar el comunismo?

“No, él no cree eso, él tiene un pensamiento conservador, retrógrada, está en contra de nosotros, en contra de la transformación, pero no es un buen juez”, sentenció.