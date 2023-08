Ya llegaron los paquetes VIP de Taylor Swift: dónde, cómo y a qué hora recogerlos

Foto: Reuters/@ForoSolOficial.

Los fans de Taylor Swift que compraron una experiencia VIP se sentían desilusionados porque los paquetes con regalos especiales no llegarían a tiempo para los conciertos en México; sin embargo, los objetos conmemorativos ya se podrán recoger.

Te puede interesar: Los mejores memes que dejó la supuesta llegada de Taylor Swift a la CDMX

Este fue el mensaje que se envió por correo: “Hola Swiftie, tenemos grandes noticias: ¡Tu Paquete VIP ha llegado!”

De acuerdo con el correo que envió Ticketmaster, hay cuatro formas de recogerlo:

Te puede interesar: Así fue la boda de Lana de Rey con México: dos noches de éxitos y un reencuentro con sus fans

-Pre-entrega:

Fecha: Miércoles 23 de agosto

Lugar: Foro Sol (Av. Añil S/N) en la Puerta 15

Horario: De 10:00 a 19:00 horas

En esta modalidad, se podrán recoger los paquetes de todos los conciertos a los que se vaya a asistir. La recomendación que ofreció la empresa fue obtenerlo así para evitar que se moje con la lluvia o tener que sostenerlo durante todo el evento.

Los fans podrán vivir la experiencia Taylor Swift desde antes de los conciertos. | Taylor Swift Oficial.

-El día del concierto

Es decir, el jueves 24, viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de agosto

Lugar: Foro Sol (Av. Añil S/N); en la puerta 15

Horario: De 10:00 a 21:00 horas

Las personas podrán acudir al Foro Sol, recoger su paquete y después volver al recinto para el concierto de Taylor Swift.

Te puede interesar: La ciudad no soportó: reportan retraso en los conciertos de Lana del Rey y Feid por el tránsito

-Después del concierto

Lugar: Palacio de los Deportes

Ubicación: Calle Atletas s/n, entrando por Puerta 7 frente a la Escuela Superior de Educación Física (ESEF).

Fecha: del 28 de agosto al 28 de septiembre de 2023

Horario: De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas

-Envío a domicilio

Para solicitar que el paquete sea enviado, es necesario llenar este formulario. Cada persona se deberá hacer responsable del costo por dicho servicio de mensajería y el boleto del paquete no deberá haber sido escaneado.

Los envíos comenzarán el lunes 28 de agosto.

taylor swift

Qué llevar para recoger el paquete VIP de Taylor Swift

-El boleto TicketFast o boleto físico con el nombre del paquete, debe contener la leyenda “VIP PACKAGE”.

-Copia de identificación oficial del comprador del paquete VIP.

Cuánto costaron los paquetes VIP para ver a Taylor Swift y qué incluyen

Paquete It’s been a long time coming

(Captura de pantalla ticketmaster.com)

Costo: 16 mil 350 pesos mexicanos.

-Boleto en la sección Platino A (sentado) del Foro Sol

-Set especial de cuatro impresiones de Taylor Swift

-Acceso a mercancía exclusiva de Taylor Swift

-Una tote bag conmemorativa de la gira The Eras Tour de Taylor Swift

-Pin, sticker y tarjeta postal coleccionable de Taylor Swift, además de un souvenir del boleto del concierto

-Laminado VIP y cordón a juego de la gira

Paquete Karma is my boyfriend

(Captura de pantalla ticketmaster.com)

-Boleto en la sección Platino B (sentado) del Foro Sol

-Set especial de cuatro impresiones de Taylor Swift

-Acceso a mercancía exclusiva de Taylor Swift

-Una tote bag conmemorativa de la gira The Eras Tour de Taylor Swift

-Pin, sticker y tarjeta postal coleccionable de Taylor Swift, además de un souvenir del boleto del concierto

-Laminado VIP y cordón a juego de la gira

Paquete I remember it to all well

(Captura de pantalla ticketmaster.com)

-Boleto en la sección Platino C (sentado) del Foro Sol

-Set especial de cuatro impresiones de Taylor Swift

-Acceso a mercancía exclusiva de Taylor Swift

-Una tote bag conmemorativa de la gira The Eras Tour de Taylor Swift

-Pin, sticker y tarjeta postal coleccionable de Taylor Swift, además de un souvenir del boleto del concierto

-Laminado VIP y cordón a juego de la gira

Paquete ... Ready for it package

(Captura de pantalla ticketmaster.com)

-Boleto en la sección Verde A (sentado) del Foro Sol

-Set especial de cuatro impresiones de Taylor Swift

-Acceso a mercancía exclusiva de Taylor Swift

-Una tote bag conmemorativa de la gira The Eras Tour de Taylor Swift

-Pin, sticker y tarjeta postal coleccionable de Taylor Swift, además de un souvenir del boleto del concierto

-Laminado VIP y cordón a juego de la gira

Paquete It’s a love story

(Captura de pantalla ticketmaster.com)

Costo: 8 mil 550 pesos mexicanos.

-Boleto en la sección Naranja A (sentado) del Foro Sol

-Set especial de cuatro impresiones de Taylor Swift

-Acceso a mercancía exclusiva de Taylor Swift

-Una tote bag conmemorativa de la gira The Eras Tour de Taylor Swift

-Pin, sticker y tarjeta postal coleccionable de Taylor Swift, además de un souvenir del boleto del concierto

-Laminado VIP y cordón a juego de la gira

Paquete We Never Go Out of Style

(Captura de pantalla ticketmaster.com)

-Boleto en la sección General (de pie) del Foro Sol

-Acceso preferente (Early-Entry y First Access) hasta la sección, antes de las personas que compraron su boleto sin paquete

-Set especial de cuatro impresiones de Taylor Swift

-Acceso a mercancía exclusiva de Taylor Swift

-Una tote bag conmemorativa de la gira The Eras Tour de Taylor Swift

-Pin, sticker y tarjeta postal coleccionable de Taylor Swift, además de un souvenir del boleto del concierto

-Laminado VIP y cordón a juego de la gira