“Ella no soy yo”: Aline Hernández mandó contundente mensaje a Gloria Trevi y su bioserie en Televisa

Aline Hernández mandó contundente mensaje a Gloria Trevi y su bioserie en Televisa (Fotos: Instagram/@gloriatrevi/@alinehndzponce)

Tal y como lo adelantó su productora Carla Estrada, la biosfera de Gloria Trevi para Televisa generará escándalos no solo por la cantante pop, sino por todos aquellos famosos que estuvieron involucrado en su vida personal y trayectoria artística desde que inició en el mundo del espectáculos mexicano, como es el caso de la presentadora Aline Hernández.

Aunque había tenido un silencio absoluto sobre la versión del llamado Clan Trevi-Andrade narrado por la compositora, la ex cantante y actual presentadora de TV Azteca, en el programa Al Extremo, se ha referido a el proyecto de forma indirecta, escribiendo un contundente mensaje en sus redes sociales.

Así respondió la conductora a la bioserie "Ellas soy yo" (Foto: Instagram)

“No, ¡ella no soy yo! Yo duermo tranquila, no he ocultado nada, he levantado la voz por mis hermanas, no he cambiado mi versión mil veces, no he dicho mentiras a mi público. No, ella no soy yo… Quien entendió, entendió”, escribió en Instagram como pie de un video donde se le puede ver posando en una playa en bikini y gafas de sol.

¿Quién es Aline Hernández?

Aline comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento a una edad temprana, participando en concursos de belleza y modelaje. A lo largo de los años, ha participado en diversas telenovelas y programas de televisión mexicanos.

Sin embargo, su relación con el productor musical Sergio Andrade fue muy mediática y rodeada de polémica, algo que ha revivido en el imaginario social de miles de mexicanos gracias a la biosfera Ellas soy yo.

Aline Hernández forma parte de las filas de TV Azteca

En 1998, Aline publicó un libro titulado “La Gloria por el Infierno” donde relata su experiencia al lado de Andrade y las difíciles circunstancias que enfrentó. La versión de la presentadora ha sido señalada de tener contradicciones y “mentiras” que mancharon la imagen de Trevi, pues según la cantante pop siempre le “envidió” su éxito musical desde que se conocieron.

“La Gloria por el Infierno”: la versión de Aline Hernández sobre el Clan Trevi-Andrade

“La Gloria por el Infierno” es un testimonio valiente y revelador que arroja luz sobre un oscuro capítulo del entretenimiento en México. El libro generó mucha controversia y debate en su momento y sigue siendo referencia cuando se habla del caso Andrade-Trevi y del abuso en la industria del espectáculo.

La polémica ha revivido por la bioserie (Foto: Archivo)

Fans de Gloria Trevi y Aline Hernández de nueva cuenta han iniciado debates, aunque en esta ocasión de forma digital, por asegurar quién es la persona que tiene la razón. Sergio Andrade sigue en el anonimato total.