Papás de Yahritza y su Esencia declararon que tienen el “corazón roto” por críticas hacía sus hijos

Los padres de Yahritza y su Esencia externaron su sentir ante la polémica surgida. (Instagram: @mandoo)

La agrupación Yahritza y su Esencia conformada por los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez ha estado envuelta en polémicas debido a que recientemente realizaron comentarios sobre la comida en México, por lo que han recibido una gran cantidad de criticas, pese a ello, los papás de los hermanos se han pronunciado al respecto y aseguraron que tienen el corazón roto.

El conjunto vive actualmente en Washington, Estados Unidos, sin embargo, tienen descendencia mexicana, debido a que sus papás son originarios de Chiapas.

Después de haber sido entrevistados en México, la agrupación realizó una serie declaraciones que no le gustaron a los internautas, lo que derivó a que las redes sociales de los artistas estuvieran llenas de comentarios negativos hacía ellos.

Padres de Yahritza y su Esencia externan su sentir ante polémica

Tras varias semanas del suceso, los papás de Yahritza y su Esencia decidieron pronunciarse ante la controversia y mencionaron que tienen el corazón roto por las criticas que han recibido sus hijos.

La declaración la realizaron en una entrevista realizada en el canal de YouTube del locutor Pepe Garza, espacio al que también acudieron los tres hermanos. Entre los comentarios que emitieron destacaron que es muy difícil y doloroso para ellos ver la situación por la que están atravesando los músicos.

“Le duele mucho a uno ver tanta cosa, no se ponen a pensar que le quiebran el corazón a una persona”, expresaron ambos padres.

Los padres aseguraron que les duele mucho la situación. | (Instagram: @yahritzaysuesencia).

Además de los padres, los integrantes de la agrupación también externaron su sentir, tal es el caso de Armando, quien destacó que no le parece bien que los critiquen por la manera en la que hablan.

“No está bien que alguien haga burla de como hablas, porque se esta haciendo el intento”, mencionó.

Yahritza Martínez, vocalista de la banda puntualizó acerca del temor que le causaba el salir a las calles por temor de que al verla alguien quisiera hacerle algo.

“Yo ya ni quería salir por el miedo de que pues me miraban y pues me iban a hacer algo”.

Por su parte, Jairo Martínez mencionó que algunas personas les han enviado mensajes por redes sociales en donde les dicen que debido a sus comentarios emitidos “les faltó humildad”, a lo que él destacó que no se puede saber que tan humilde es una persona solamente basándose en las pocas palabras que ellos pronunciaron.

“Hay comentarios que dicen ‘Hola les faltó la humildad’, pero pues cómo vas a ver que tan humilde es uno nomás por decir unas palabras”, aseveró.

Los hermanos opinaron sobre los comentarios que han recibido. (Yahritza Y Su Esencia)

La familia Martínez iba acompañada de otra persona de la que se desconoce el parentesco que tiene con la familia, sin embargo, se pronunció al respecto y aseguró que la familia siempre será humilde y que al final del día todos somos humanos.

“Siempre vamos a ser humildes y creo que aparte de eso es nada más entender que todos somos humanos”.

Para el cierre, el papá destacó que ser humilde se trata principalmente de saber quién eres, sin creerte más ni menos que nadie, dando a entender que muchas personas que han opinado sobre la situación deberían reflexionar sobre sus comentarios.

El papá de los hermanos destacó que la humildad es sentirse igual que los demás. @Yahritza_YSE.

“A veces no sabemos ni la definición y se habla, pero ser humilde es saber quién eres, ni más ni menos que nadie” finalizó el padre de los hermanos.

Pepe Garza defendió a Yahritza y su Esencia tras polémica

El locutor reveló en una entrevista que se publicó en el canal de YouTube de Ramón Avilés que para él fue exagerada la reacción que tuvieron las personas por medio de redes sociales, en donde atacaron a los tres hermanos.

“Así como si no la hubiera regado nadie, querer hacerlos pedazos, a mí me parece exagerado, si no te gusta su música no la oigas, pero a mí me parece que es una exageración sentirnos como los que no perdonamos”. destacó.