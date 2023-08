Alcalde de Mintonic, Chiapas, pidió que no se haga daño a sus hijos; solicitó prórroga para entregar 5 mdp

Pobladores de Mitontic, Chiapas, secuestraron a hijos del presidente municipal por usos y costumbres de Mintonic. (Captura de pantalla/Twitter: @americanovictor)

El presidente municipal por usos y costumbres de Mitontic, municipio del estado de Chiapas, Fernando López, pidió a las personas que tienen retenidas a sus hijos desde hace unos días no hacerles daño.

El alcalde de la entidad aseguró que el pasado viernes, que era la fecha límite para juntar 5 millones 570 mil pesos, que eran para obras en la comunidad y que presuntamente habrían sido robados en un asalto, no logró reunir la cantidad de dinero solicitada.

Cabe señalar que además de sus dos hijos, el tesorero del ayuntamiento también está retenido por los pobladores de la comunidad de Oxinam. Él fue quien llevaba el dinero para las obras y a quien presuntamente asaltaron para quitarle la cantidad millonaria.

Las autoridades tradicionales no han cedido para liberar a los dos hijos de Maruca Méndez, presidenta constitucional de Mitontic. Por su parte, Fernando López dijo que no quería hacer comentarios, pues la situación sigue igual y solo esperaba que no le hicieran daño alguno a sus hijos.

Dijo que estaba consternado por lo que pudiera pasarle a Josué y Armando López Méndez, sus dos hijos, ya que corrían peligro. “Hasta el momento ni el ayuntamiento ni tampoco el gobierno del estado tienen un recurso para entregarlo, como exigen las autoridades tradicionales de la comunidad de Oxinam.

Los jóvenes fueron retenidos desde el pasado domingo. (Captura de pantalla: Facebook/SanMiguelMitontic100)

“No tengo una hora específica para entregar el dinero este día (el pasado viernes), cuando se venza el plazo manifestado por los habitantes de Oxinam. Mi esposa, Maruca Méndez está preocupada, y yo igual”, señaló.

Julio Guzmán Hernández, asesor jurídico del ayuntamiento, indicó que la Fiscalía investiga las llamadas realizadas por el tesorero Erasto Velasco.

Vence plazo para entregar dinero

El pasado viernes venció el plazo estipulado por las autoridades tradicionales de Oxinam para que se entregaran los 5 millones 570 mil pesos, que presuntamente habría sido robado hace unos días en un asalto.

Los pobladores retuvieron a los hijos del presidente municipal por usos y costumbres de Mitontic y al tesorero del ayuntamiento, para que se devolviera el dinero, sin embargo, hasta el viernes no se había logrado juntar la cantidad solicitada.

Según información del medio Imagen, no se descarta que autoridades efectúen un operativo de rescate por parte de las autoridades ministeriales, para rescatar a los dos hijos de Fernando López, retenidos desde el pasado domingo.

Fernando López pidió una prórroga hasta el próximo lunes para juntar el dinero. (Foto: Cesar Rodriguez/Bloomberg)

Piden prórroga

Fernando López pidió una prórroga para entregar los más de cinco millones de pesos que se le solicitan para dejar libres a sus hijos. Dicha prórroga la solicitó hasta el próximo lunes 21 de agosto.

Además, en una entrevista con Foro TV, acusó que el hijo del tesorero había sido el responsable del secuestro de sus hijos para exigir a cambio la libertad de su padre.

“Cuando llevaron a mis hijos, ese mismo día que habló el hijo del tesorero, él fue quien los llevo a mis dos hijos a entregar a esa comunidad (...) Él vino a romper la casa, trajeron unas dos, tres personas más, pero ya vinieron armados”, declaró en la entrevista.