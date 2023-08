“Dios, dame fuerza”: el alarmante mensaje que publicó un integrante de ‘Yahritza y su Esencia’ tras polémica con México

Usuarios de redes sociales viralizaron memes al respecto. (Instagram: @mandoo)

Los integrantes de Yahritza y su Esencia continúan envueltos en controversia por sus contundentes opiniones sobre la comida mexicana, pues muchos internautas siguen sin perdonar a los hermanos Martínez aunque ya ofrecieron una disculpa pública en redes sociales por lo sucedido en una conferencia de prensa. Y es que tanto usuarios como personalidades del medio se han burlado de lo sucedido.

Te puede interesar: Grupo Frontera y Escorpión Dorado se burlan de ‘Yahritza y su Esencia’ tras polémica con México

“Me siento muy agradecido de poder estar acá, en Panamá (...) La comida, la gente, todo es increíble, aunque a mí sólo me gusta el chicken de Washington”, declaró Christian Nodal en sus historias de Instagram como referencia a la polémica opinión de el menor de los hermanos Martínez.

La banda lanzó una canción en colaboración con los hermanos Martínez Crédito: YT/PelucheEn ElEstuche

Al intérprete de botella tras botella se sumaron los integrantes de Grupo Frontera, quienes no pudieron contener sus carcajadas ante una pregunta del Escorpión Dorado: “¿Qué es lo que comes tú allá? ¿Puro chiken? o a ti sí te gusta la comida mexicana?”.

Te puede interesar: Christian Nodal se burló de la polémica protagonizada por Yahritza y su Esencia

Fue bajo este contexto que una publicación que realizó Armando Martínez en sus insta stories alarmó a varios usuarios de la plataforma. Se trata nada más ni nada menos que del fragmento de una canción con tintes religiosos:

“Dios, dame fuerza que ya me voy a rendir. Dios, dame fuerza que siento que yo ya perdí”, dice el fragmento en cuestión.

Los hermanos Martínez ha enfrentado burlas y críticas por su opinión sobre la comida mexicana

Internautas exigen parar con mensajes de odio

La publicación se viralizó en redes sociales y desató controversia entre los usuarios. Y es que algunos exigieron que ya no se ataque a los hermanos Martínez por su opinión sobre la comida mexicana, mientras que otros justificaron los fuertes comentarios que circulan en contra de la agrupación porque consideran que las declaraciones son una ofensa.

Te puede interesar: Toñita invitó a Yahritza y su Esencia a su pueblo a comer sal con tuétano

“Perdón pero ellos se lo buscaron vienen a un país a insultar sus comidas y sus tradiciones no es correcto!!”. “Simplemente los cancelaron y punto”. “Exacto!!!!! La gente que vive en México no entiende a los muchachos que nacieron aquí es diferente la cultura aunque tengan raíces mexicanas mi soporte es para esos 3 muchachos !!!”. “Que reclamen a quien no los asesoró para dar entrevistas ó a quién los entrevistó”. “No es nuestra culpa que no le tenga amor a sus raíces”, fueron algunas reacciones.

El cantante mexicano Christian Nodal agrega su toque sarcástico a la polémica de Yahritza y su Esencia

¿Por qué los mexicanos están enojados con los hermanos Martínez?

Tras el éxito que alcanzaron con Frágil en colaboración con Grupo Frontera, Yahritza y su Esencia ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar sus próximas presentaciones en México. Fue entre sus declaraciones que confesaron su opinión sobre la comida mexicana.

“Yo he estado aquí (México) por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más la comida de donde vivimos. Allá en Washington le dan un sabor que sí pica y sabe bueno”, comentó Armando Martínez ante diversos medios.

Los integrantes de la agrupación fueron duramente criticados en redes sociales por estos comentarios Crédito: (TikTok/@orlinjimenezgarcia)

“Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nada más como alas que no tengan chile, no me gusta nada de eso (...) También quiero decir que aquí la soda esta como... no sé si tiene menos azúcar o gas”, agregó Jairo.

“Si me gusta (México), pero no me gusta cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas, los policías y todo, pero sí me gusta aquí, está bonito”, dijo Yahritza.