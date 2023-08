Al borde del llanto, Yahritza confiesa que tenía miedo de salir por amenazas tras polémica con México

'Yahritza y Su Esencia' abordan controversias y sus lazos con México (Yahritza Y Su Esencia)

Yahritza Martínez, vocalista del grupo musical de regional mexicano “Yahritza y Su Esencia” ha decidido romper su silencio y hablar por primera vez sobre los difíciles momentos que ha vivido después de ser blanco de fuertes críticas en las redes sociales.

La joven cantante, junto a sus hermanos Armando y Jairo, alcanzaron la fama en internet gracias a sus contagiosas canciones, convirtiéndose en una de las agrupaciones más jóvenes y queridas del género.

Sin embargo, la popularidad que habían cosechado comenzó a tambalear cuando fueron entrevistados en México y se les preguntó sobre su opinión acerca de este país.

En ese instante, Armando, también conocido como ‘Mando’, mencionó que, aunque le gustaba casi todo de México, tenía excepciones, como la comida. Este comentario, respaldado por su hermano Jairo, desencadenó una oleada de críticas y el inicio de lo que se conoce como “cancelación” en las redes sociales.



A pesar de que los hermanos ofrecieron disculpas públicas, las críticas no cesaron e incluso, tuvieron que cancelar algunas presentaciones en nuestro país, debido a fuerte controversia por la que estaban pasando, lo que llevó a Yahritza Martínez a romper su silencio en una entrevista con Pepe Garza, conocido youtuber y locutor de música regional.

En un momento conmovedor, Yahritza, nacida en Yakima, Washington, Estados Unidos, pero de raíces mexicanas, confesó que enfrentó momentos de profunda angustia debido a las constantes críticas y amenazas dirigidas a su hermano.

La joven artista, visiblemente afectada y al borde de las lágrimas, reveló que tuvo miedo de salir a la calle debido a las amenazas recibidas en las redes sociales. Incluso compartió el dolor que sintió al presenciar mensajes de odio hacia su hermano que llegaron a extremos inaceptables durante la boda de sus abuelos.

En sus propias palabras, Yahritza expresó: “Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraran y de que me fueran a hacer algo. Era más de mi hermano porque lo que menos quiero es que algo le pase. Era más la preocupación por él, no era para mí, para mí no me importa lo que digan.”



Asimismo, aclararon que el “spanglish” es normal en el lugar donde vivían, ya que en la escuela tienen que hablar inglés, pero en su casa les hablan en español y no es por qué no quieran solo que les hablen en el idioma de Estados Unidos.

“Hablo español todos los días con mis papás, pero yo me siento más cómoda hablando en inglés, por la razon que crecí hablando ese idioma. No es que no me gusta hablar en español, sí, canto en español, no me molesta hablar español”

Salen a aclarar polémica… otra vez

La banda musical ‘Yahritza y Su Esencia’ ha vuelto a ser el centro de atención tras ofrecer una entrevista reveladora en la que abordaron las controversias recientes que los envolvieron.

Los miembros de esta agrupación no solo enfrentaron preguntas sobre sus preferencias culinarias, sino que también compartieron su perspectiva sobre los videos que generaron polémica y profundizaron en sus conexiones personales con México.

El relato íntimo de Yahritza Martínez en entrevista exclusiva

Uno de los temas candentes abordados durante la entrevista fue el comentario que desató la discordia, en el que Mando, uno de los integrantes de la banda, expresó sus preferencias culinarias, específicamente su gusto por el “chicken” mexicano, evocando algunas críticas.

Yahritza, otro miembro de la banda, aclaró que sí consumen comida mexicana y que las preferencias de Mando estaban relacionadas con asuntos de salud, no con falta de aprecio por la auténtica comida mexicana.

Los videos que mostraban a la banda interactuando de manera engreída con una reportera y burlándose de un refresco en bolsa también fueron discutidos. ‘Yahritza y Su Esencia’ explicaron que estas imágenes habían sido malinterpretadas y que no reflejaban su actitud real hacia su público y su herencia mexicana. Enfatizaron que nunca tuvieron la intención de menospreciar a nadie ni de burlarse de la cultura mexicana, lamentando cualquier confusión que pudieran haber causado.

Además, la banda profundizó en su conexión con México y reveló su deseo no cumplido de visitar Jiquilpan, Michoacán, la tierra natal de uno de los miembros.