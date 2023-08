Yeri Mua rompe el silencio sobre su salud tras hospitalización de emergencia y lanza cuenta de OnlyFans

La influencer informó que no podrá asistir a la fiesta de Wendy Guevara porque debe guardad reposo. (Instagram: @yerimua)

Tras pasar aproximadamente tres días bajo observación médica por complicaciones en su salud, Yeri Mua rompió el silencio y compartió con sus 7.1 millones de seguidores en Instagram todos los detalles sobre la fuerte infección que la llevó a ser hospitalizada de emergencia.

Todo comenzó el pasado martes 15 de agosto, cuando la influencer veracruzana informó que había ingresado a un nosocomio tras presentar fuertes malestares en el área abdominal. En ese momento no quiso compartir que tenía, pues en cuanto recibió su diagnóstico y respectivo tratamiento, retomó sus actividades cotidianas.

Lamentablemente, en menos de 24 horas volvió a presentar complicaciones en su salud y fue trasladada de emergencia al mismo hospital. Cabe mencionar que se encontraba en su universidad cumpliendo con unos trámites previo a comenzar el ciclo escolar.

Sus dolencias aumentaron en cuanto llegó a la institución educativa y en menos de 15 minutos salió rumbo al hospital. (Instagram: @yerimua)

“Ya vamos de camino a la escuela, ya vengo aquí con mi outfit muy perro, un taconzote. No van a soportar mi outfit de perrita estudiantona, creo que me van a hacer un examen psicométrico, algo así me dijeron. Si les soy sincera, tengo muchas nauseas, me siento muy mal por lo que ayer fui al hospital”, dijo.

Después de ser atendida por médicos, Yeri Mua confirmó que se quedaría bajo observación médica al menos un día para prevenir una recaída y no perdió la oportunidad de mandar un contundente mensaje a todos sus fans:

“Pongan primero su salud porque por poner siempre otras cosas como prioridad ahora mi cuerpo está respondiendo así. Espero poder hacer live al ratito que me sienta mejor y explicarles qué me está pasando. Las quiero”.

Pese al dolor, la influencer mantuvo al tanto a sus fans. (Instagram: @yerimua)

¿Qué tiene Yeri Mua?

Según contó la influencer, conforme pasaron las horas comenzó a sentirse mucho mejor. No obstante, tuvo una recaída justo cuando estaba a punto de ser dada de alta, así que permaneció internada hasta la mañana del viernes 18 de agosto.

“Ahorita ya me empecé a sentir mal otra vez, esta bien pero luego me empecé a sentir otra vez débil. Ya vino el doctor y me dijo que no es nada grave, sino que estoy respondiendo al tratamiento. A los que no saben qué tengo, me dio una infección en vías urinarias que su a mi riñón”, contó.

“No tenía ni idea de que tenía esto, o sea habían síntoma pero realmente como que no, no sé, a veces uno deja pasar por alto muchas cosas, te aguantas mucho las ganas de hacer pipí y eso era muy común en mí, pero literal, jamás me imaginé esto”.

La modelo ya fue dada de alta. (Instagram: @yerimua)

Yeri Mua reconoció que hizo caso omiso a varias señales de su cuerpo luchando contra la infección , pero afortunadamente recibió atención médica a tiempo y pudo evitar un daño mayor en sus riñones.

“Me tienen en observación para checar que no haya una falla renal grave o cosas así, no tengo piedras en los riñones ni nada de eso, pero si les puedo decir algo, me siento de la ching*da. A parte me llegó mi periodo, imagínense cómo me siento”, dijo.

“No me puedo levantar de la cama, me siento súper débil, por eso no siquiera he grabado historias ni nada, pero ahora si que estoy tratando de mantenerme positiva. Sí es una infección en mis riñones pues bastante complicada, pero yo sé que voy a mejorar, sobre todo porque últimamente he sido una persona más sana. Lo bueno es que mi cuerpo está respondiendo bien a los medicamentos”.

Yeri Mua aseguró que su contenido será muy atrevido. (Captura de pantalla/Ig yerimua)

Afortunadamente, Yeri Mua logró superar la infección y regresó a su casa justo el mismo día que debutó como modelo de OnlyFans.

“Le estoy echando ganas porque quiero salir adelante. Todo esto es muy raro porque en mis épocas de loquera y de fiestera jamás me pasó nada y ahorita que estaba siendo super fitness me pasa esto (...) No me gustaría que mis problemas de salud arruinaran mis planes”, agregó.