FGR aseguró casi 140 millones de pesos al Cártel de Sinaloa, Los Zetas y los Beltrán Leyva

Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en lo que va del 2023 ha obtenido 51 sentencias favorables en materia de extinción de dominio contra los cárteles de Sinaloa, Los Zetas y el de los Beltrán Leyva, mismos que representan millones de pesos para el Estado Mexicano.

En un comunicado, la FGR detalló que en el año 2022 y en lo que va de este, la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio (UEMED), dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), ha obtenido 74 sentencias favorables como resultado de ejercer la acción de extinción de dominio en todas sus etapas.

“En 2023 (se) han obtenido 51 sentencias favorables en materia de extinción de dominio, que representan un total de 138 millones 813 mil 749 pesos para el Estado Mexicano”, informó la FGR.

El Ministerios Público de la Federación agregó que “en el último trimestre se declaró procedente el ejercicio de la acción de extinción de dominio a favor del Gobierno Federal sobre bienes consistentes en 40 millones 661 mil 695.28 pesos, lo que afecta las estructuras patrimoniales, económicas y fiscales de diversos grupos delictivos”.

Imagen ilustrativa de pesos mexicanos. FOTO DE ARCHIVO: REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la extinción de dominio es una “figura jurídica que consiste en la pérdida de derechos a favor del Estado de aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse”.

El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), de la UNAM, aseguró que el objetivo de esta figura jurídica es afectar las estructuras financieras del crimen organizado, como en este caso que afectó al Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel de los Beltrán Leyva, también conocido como el Cártel de Tijuana.

“Este proceso comienza con una averiguación penal sobre algún hecho delictivo a partir del cual se vinculan los bienes en cuestión. A partir de los indicios sobre la vinculación de algunos bienes con la investigación se abre otro proceso preparatorio de la extinción de dominio. Posteriormente se presenta una demanda por parte del agente del Ministerio Público y un juez resuelve si procede o no el caso. Con esto se inicia el juicio que finaliza con una sentencia”, detalla una nota del IIS.

Sin afectaciones al Cártel de Sinaloa

Pese a lo informado por el Ministerio Público de la Federación, el Cártel de Sinaloa es la única organización criminal que continúa expandiendo su actividad empresarial en México y el extranjero, de acuerdo con el estudio “Illegal Market Governance and Organized Crime Groups’ Resilience: A Study of the Sinaloa Cartel”.

Este estudio, elaborado por dos expertos de la Universidad de Montreal, señala que los factores que han permitido esta cohesión del también conocido como el Cártel del Pacífico, son los diferentes mecanismos o sistemas ilegales de gobernanza, los cuales clasificó como la financiera, política, judicial y la regulatoria.

Caso contrario con lo que menciona el estudio, Los Zetas, los hermanos Beltrán Leyva, los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes han experimentado ascensos y caídas igual de vertiginosos debido a la detención de sus principales líderes.

Además que estas organizaciones se han fragmentado en diferentes células criminales, o bien, por las mismas sublevaciones de sus integrantes y las luchas internas.