Gustavo Adolfo Infante explota EN VIVO contra Sergio Mayer por negar supuesto abuso sexual contra Nicola | VIDEO

Gustavo Adolfo Infante vs Sergio Mayer (Sale el sol)

Durante su estancia en La Casa de los Famosos, Sergio Mayer fue señalado por presuntamente agredir sexualmente a Nicola Porcella, pero tras su salida del reality, El Tata negó las acusaciones. Ante esto, Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y explotó en vivo contra el exdiputado.

Fue durante la emisión de este viernes en Sale el Sol donde Infante, Joanna-Vega Biestro y Ana María Alvarado tuvieron una pelea por culpa de este tema. Sin embargo, previo a que los ánimos se calentaran entre los colaboradores de foro, el presentador de El minuto que cambió mi destino se tomó unos minutos para mandarle un contundente mensaje al ex Garibaldi.

Cuál fue la advertencia de Gustavo Adolfo a Sergio Mayer

A un día de que Mayer destapara sus intenciones de convertirse en jefe de gobierno de la Ciudad de México, Gustavo Adolfo Infante se valió en tono burlón de estas declaraciones para iniciar su mensaje hacia el famoso.

El conductor confrontó al finalista de LCDLF por el supuesto abuso contra Nicola (Credito:Sale el Sol)

“Para ‘El jefe de Gobierno’, el Código Penal Federal dice: ‘Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en su persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula”, dijo Infante refiriéndose al momento en que Mayer sometió a Nicola Porcella, le bajó los pantalones, le untó crema en los glúteos y confesó sus intenciones de meterle un cepillo dental por esa parte del cuerpo.

Joanna Vega-Biestro intervino rápidamente y ahondó que, desde su perspectiva, aunque no estuvo bien lo que hizo, si el peruano no tuvo mayor problema, la situación debía quedar ahí.

Gustavo Adolfo no estuvo de acuerdo y aseveró: “No denunció, pero es un delito. No hay una denuncia, pero el delito está cometido”.

Qué dijo Sergio Mayer sobre el presunto abuso sexual a Nicola Porcella

Previo a una fiesta temática del Team Infierno, Sergio Mayer fue abordado por los medios de comunicación y cuestionado sobre el supuesto abuso sexual que ocurrió dentro del reality de Televisa.

Yezmín Nader, quien representa al modelo peruano en México, conversó con Infobae Perú y afirmó que la gente tiene discernimiento para distinguir lo auténtico de lo falso.

“Los que la calificaron de agresión sexual creo que no vieron el programa completo, si para ellos es una agresión sexual yo no tengo que aclarar nada. Nicola no hubo ni tema, quien lo considere así está bien, eso es lo que tienen en la cabeza, están enfermos”, se limitó a decir Mayer.