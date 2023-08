¿Ya se le subió? Apio recomienda que Wendy Guevara vaya a terapia; asegura que no le contesta sus mensajes

Wendy le reclamó a Apio Quijano por comentarios relacionados a las clases sociales. (Captura de pantalla Vix)

Apio Quijano se convirtió en una de las personas más cercanas de Wendy Guevara durante la estadía de ambos en La casa de los famosos. Sin embargo, desde el triunfo de la influencer, ninguno de los dos se ha reencontrado, y al parecer tampoco han compartido mensajes, o han hablado siquiera de manera virtual.

Te puede interesar: ‘La Casa El After’: Wendy Guevara liderará este programa especial en ViX | VIDEO

Asì lo reveló el mismo integrante de Kabah durante una transmisión en vivo de sus redes que hizo para sus seguidores, recientemente. En el mismo comentó que tiene muchas cosas que decirle a la integrante de ‘Las perdidas’, pero que entiende que debe estar demasiado ocupada en estos momentos.

Wendy no le contesta los mensajes

“Quiero yo decirle que le deseo cosas bonitas, que espero que esté bien, que disfrute esta experiencia”, dijo a la cámara. “Jamás desde un lugar de ser una persona oportunista ni mucho menos, no soy así. Y por eso cuando vi que no contesta lo entiendo perfecto. Ya cuando se pase toda esta euforia, ya podré ponerme en contacto con ella y ya me iré a León, y chismearemos muy a gusto”.

(Captura de pantalla/Vix)

El cantante especificó que Wendy ahorita “anda en las nubes” y que se encuentra saboreando las mieles del éxito. Sin embargo, le da mucho gusto que así sea y desea que la influencer aproveche todas las oportunidades que le brinden.

Te puede interesar: Detectan error con Wendy Guevara en la serie de Gloria Trevi ‘Ellas soy yo’ | VIDEO

Aunque sí bromeó que si ‘la perdida’ no le contesta, entonces mejor le va a hablar a Marlon, el mejor amigo de Wendy. Eso sí, ante todos los rumores de conflictos entre ambos, Quijano le mandó un mensaje contundente: “Cuidas a mi niña Wendy porque si no voy a ir a la yugular”.

Apio aconseja a Wendy tomar terapia

Justamente, tocando el tema de que Wendy en este momento es probablemente la persona más exitosa y famosa de todo México, Apio consideró que debería tratar con cuidado el cambio mediático. Aseguró que sería una buena idea que la youtuber tome terapia para poder manejar la realidad.

Apio Quijano y Wendy Guevara discutieron en LCDLF (Vix)

“Sería lindo que tomará terapia, como una cuestión de asimilación a un impacto tan agresivo que es el que se está viviendo y es el que está viviendo ella”, dijo el cantante de Kabah, quien en el pasado, durante su estadía en el reality, habló sobre la importancia de la misma.

Te puede interesar: Sergio Mayer podría demandar a Sofía Rivera Torres; éstas son las razones

“Todos necesitamos un acompañante con una fuerza y una solidez mental para lograr eso. Espero que mi ‘Wen’ esté muy bien, y esté tranquila”, dijo Apio.