Tras La casa de los famosos, Sergio Mayer confirmó su deseo por gobernar la CDMX

Mayer combinará el espectáculo con su faceta política (Foto: Wikimedia/Cuartoscuro)

Tras el gran final de La casa de los famosos México, la tensión se ha relajado, especialmente desde que se dio a conocer el nombre de la triunfadora del exitoso reality show, Wendy Guevara.

La influencer, integrante de “Las Perdidas”, se coronó como la ganadora de cuatro millones de pesos, logro que obtuvo gracias a su carisma, al apoyo del público y el compañerismo que proyectó en el programa junto al “Team Infierno”.

Dicho equipo también se consolidó como el favorito de la audiencia, pues incluso el fenómeno de LCDLF se vio reflejado en el apoyo a Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella, Apio Quijano y la creadora de contenido oriunda de León, Guanajuato.

Dentro de este team, uno de sus integrantes más polémicos fue Sergio Mayer, a quien apodaron “El tata” en el programa, debido a sus consejos, estrategia y al rol de liderazgo que asumió recién iniciado el show transmitido 24/7 por la señal de Vix+.

Sergio Mayer, fue el que más dinero ganó de los integrantes del Team Infierno. (Arte Jesús Aviles),

Mayer se colocó como el líder del Infierno e involuntariamente como el villano de la emisión, además de que vio incrementarse su popularidad gracias a los altos niveles de audiencia que registró LCDLF.

La mañana de este miércoles 16 de agosto, el actor acudió como invitado al programa Todo para la mujer, donde contó su experiencia en el programa que ya prepara su segunda temporada y reveló cuáles serán sus proyectos ahora que La casa de los famosos terminó; además confirmó que retomará su carrera política que lo llevó a ser diputado federal por parte del partido Morena, de 2018 a 2021.

El integrante de Garibaldi confirmó su deseo por buscar la candidatura por la gubernatura de la Ciudad de México, y aunque no especificó para cuándo, esto podría suceder en las elecciones de 2024. Así contestó a la pregunta de que si “desea retomar eso”:

“Cuando fui diputado, y ustedes lo pueden constatar, cumplí con el 98% de mis asistencias y mis compromisos y ahí está en la página, porque cuando me comprometo, ya lo vieron, me voy hasta el fin, entonces, si la gente me da ese beneficio...”, comentó en el programa radiofónico y televisivo.

El actor no dejará de lado su faceta política Crédito: Grupo Formula

Asimismo, Mayer confirmó que no abandonará el medio artístico, pero desea combinarlo con su faceta política “para ayudar a la gente”.

“Yo voy a seguir produciendo, seguiré haciendo espectáculos, evidentemente, porque genero empleos a través de eso... pero si la gente me da la oportunidad y confía en mí, lo voy a hacer (seguiré con mi carrera política), y si no desde otra trinchera lo seguiré haciendo porque me apasiona apoyar, ayudar a la gente y cuidarla, creo que lo vieron (en La casa de los famosos) y eso no se puede fingir en dos meses, y esa es mi esencia, y voy a seguir con eso hasta donde la vida y la salud me permitan retribuir tantas cosas bellas que el público me ha dado en la vida y en toda mi carrera”, contó en el programa de Maxine Woodside.

“A mí me interesa mucho, mis prioridades van cambiando conforme voy teniendo más madurez, he tenido yo el beneficio y la bendición de Dios, de la vida, de la gente, de que tengo trabajo, tengo salud, tengo una familia divina, y está muy bien todo, ¿por qué no retribuir y regresar un poco a través de la labor social como representante”

Asimismo, el también ex modelo se dijo orgulloso por el desempeño que lo llevó a ser uno de los finalistas del reality show. “Los ejecutivos no dejan de decirme que gracias a la estrategia y a crear el ‘Team Infierno’ se logró lo que se logró”.

Mayer fue apodado "El tata" en el exitoso programa recién finalizado (Foto: Vix)

Sergio Mayer ya había demostrado su intención por gobernar la CDMX

No es la primera vez que Mayer revela sus intenciones políticas: “Arnold Schwarzenegger fue gobernador del estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, dijo en agosto de 2022 a Venga la alegría.

Mayer ostentó la dipiutación federal por Morena de 2018 a 2021 (Foto: Cámara de Diputados)

Además, en una entrevista con Yordi Rosado, el actor de La fea más bella confirmó su dicho: “A corto plazo te puedo decir que quiero ser senador o jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y yo sé que esto va a generar una polémica porque es la primera vez que lo digo”.