Gustavo Adolfo Infante defendió a Barby Juárez de Sergio Mayer

Gustavo Adolfo Infante aseguró que Sergio Mayer es un "mal actor". Foto: Especial

La boxeadora Mariana La Barby Juárez aseguró que en algún momento durante su participación en La Casa de los Famosos se sintió intimidada por las actitudes de confrontación de distintos participantes como el caso de Sergio Mayer, Poncho de Nigris o Sofía Rivera, pero también por la carrera artística que tiene cada uno de ellos con una larga trayectoria, explicó la deportista, pero como respuesta Gustavo Adolfo Infante pidió que no se comparara porque ella era campeona mundial, en cambio el exdiputado era un “farsante”, consideró el presentador.

Fue durante una entrevista que hizo la exconcursante del reality show para el programa de entretenimiento De Primera Mano donde reveló algunos detalles sobre su paso por el concurso que finalizó el pasado domingo 13 de julio. Fue aquí donde la deportista profesional aseguró que, contrario a lo que se cree, no le gusta la confrontación directa por lo que buscaba la forma de evitar el conflicto con sus compañeros, pero en ocasiones no pudo evitarlo; sin embargo aseguró que terminaba intimidada por el reconocimiento que los demás tenían dentro del mundo del espectáculo.

Ante estas declaraciones el periodista de las exclusivas salió en defensa de Barby Juárez y le solicitó no “sentirse menos” frente al resto del elenco, especialmente por Sergio Mayer a quien calificó como mal actor y mal productor, así lo comentó:

“A ver Mariana, no te dejes apantallar, no cambies el oro por los espejitos... tú eres campeona mundial... la trayectoria de Mayer ¿Cuál trayectoria? la bolita que me sube y me baja haciendo playback... mal actor, mal productor, es un farsante... cuál trayectoria... trayectoria López Tarso.... es un abusivo y era humillante con las mujeres”, declaró Gustavo Adolfo Infante.

El conductor pidió a la boxeadora que no se comparara con Sergio Mayer Crédito: Imagen Entretenemiento

Ante esto la boxeadora profesional comentó que algo que le ocasionaba gran conflicto dentro de la casa era que los hombres participantes confrontaran a las mujeres y les hablaran de mala manera para resolver conflictos. Subrayó que no siempre va a tener la razón la mujer, pero no eran las formas de dirigirse hacia a ellas y esto causó que, en más de una ocasión, estuviera cerca de perder los estribos y reaccionar de una forma “poco amable” ante estas escenas de agresión que se vivieron en el reality show.

Barby también contó que tenía mucha presión y tensión frente a su compañeros del popular concurso lo que causó que “caminara” siempre con cuidado para no “pisar una bomba” y que todo dentro del programa explotara.

La deportista de alto rendimiento también dedicó un mensaje a Bárbara Torres, de quien pensó que iba a ser su amiga y con la que mejor relación iba a tener, pero lamentablemente, consideró, no fue así.

Barby Juárez pensó que Bárbara Torres iba a convertirse en una aliada. (Captura)

Barby Juárez aseguró que el Team Infierno ocasionaba que ella se trabara al hablar

Mariana La Barby Juárez contó que la relación más estrecha que tuvo dentro de La Casa de los Famosos México fue con Jorge Losa, pero sería la única porque aunque se le veía relacionarse con el resto de los integrantes, especialmente refiriéndose al Team Infierno, con ninguno de ellos llegó a sentirse cómoda.

Asimismo, reveló que fue culpa del equipo liderado por Sergio Mayer que tuviera problemas al momento de hablar porque pensaba tantas cosas y formas de responderle que al final no terminaba de hilar las ideas y poder contestarles de la manera que ella deseaba. Así lo narró la boxeadora:

“Afuera del ring soy completamente soy amor y paz, se los comentaba a mis compañeros que me tachan de mensa por no decir la grosería... no me trabo, estos mensos lo ocasionaban... no me dejan responder, me hacían enojar... hubo un comentario... como cuando se le ponía a las mujeres, como lo hizo con Ferka”, comentó Barby a Gustavo Adolfo Infante.