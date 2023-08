Barby Juárez confesó que sufrió bullying en La Casa de los Famosos

La boxeadora, entre copas, se sinceró con Emilio Osorio tras considerarse ninfómana. (Captura: Vix)

Mariana La Barby Juárez se convirtió en la penúltima eliminada de La Casa de los Famosos México después de que se revelara que el próximo viernes 11 de agosto saldrá el último participante del reality show. Desde el momento en que la boxeadora abandonó el concurso de televisión se le ha cuestionado sobre lo qué vivió como integrante del Team Cielo y una de sus declaraciones más polémicas ha sido que sufrió bullying por parte del Team Infierno, especialmente por Sergio Mayer.

La llamada campeona del mundo contó, ante los medios de comunicación, que tuvo una buena relación con Nicola Porcella y con Wendy Guevara, con quienes se mostró empática, pero en el caso de Poncho de Nigris y de Sergio Mayer, prefirió no contestar a lo que ella calificó como provocaciones para no “ser cómo ellos” y no pagarles “con la misma moneda”.

Así lo contó la boxeadora: “Yo los dejé que me hicieran bullying porque al final del día no quise ser como ellos... a lo mejor burlarme de algo muy personal, no quise pagarlos con la misma moneda, se trataba de mostrar a la gente a no ser una persona agresiva... más a Sergio, era el lobo, pero chimuelo, trataba de hacer daño y muy agresivo, pero al fina me di cuenta que él también estaba dolido”.

La boxeadora mexicana fue la penúltima eliminada del reality show (Foto: Jovani Pérez)

Barby Juárez consideró que esas actitudes de Sergio Mayer eran para no mostrar sus debilidades y su lado sensible que, con cada día que pasaba, afloraba más dentro de La Casa de los Famosos México. Misma situación que estaba viviendo Poncho de Nigris que se ocultaba ante la rudeza que mostraba ante las cámaras, aseguró la deportista.

Y como consecuencia era común que “atacaran” o confrontaran al resto de los participantes, especialmente a los del Team Cielo y entre ellos estaba Jorge Losa a quien acusaban por supuestamente ser beneficiado para que llegara a la final, pero el equipo Infierno logró evitarlo, o al menos eso es lo que decían los integrantes de esa escuadra.

Barby aseguró que dejó que Nicola tomara la caja número 1 que le dio el pase a la final

Otro de los comentarios que desató controversia por parte de Mariana La Barby Juárez fueron sus declaraciones sobre la presunta ayuda que recibió durante la dinámica de las cajas que contenían un pase dorado que era un boleto directo a la final y que hubiera evitado que la boxeadora abandonara el reality show el domingo 6 de agosto.

La exintegrante del Team Cielo aseguró que ella fue hacia ese contenedor, pero no porque le hayan dado instrucciones desde la producción, sino que al igual que sus compañeros se había dado cuenta de que faltaba la caja con el número 1 por lo que sospechó que ahí se encontraba el premio.

Nicola Porcella se convirtió en el primer finalista de 'La Casa de los Famosos' . El 5

“Poncho se dio cuenta y me volteó a ver... ya sabíamos que era el 1, cuando pasó eso yo fui por mi caja, la que me toca de mi lado, cuando Nicola se mete vi que venía la 1... pero la jefa dijo que no nos podíamos aventar... yo dejé que Nicola la agarrara y y o tomé la otra... no favoreció a Nicola ni a mí, como fue girando y nos íbamos dando la vuelta unos se atravesaron... cuando Gali nos dijo que era un sorteo, puede ser cualquiera, pero sospeché del número 1, del 9 y del 7″, declaró la boxeadora.

Mariana La Barby Juárez agregó que todo fue cuestión de suerte por lo que no hay que señalar a ninguno como un posible beneficiado por parte de la producción de La Casa de los Famosos México.