Jorge Losa está triste porque Team Infierno rompió piñata con su imagen

El actor se mostró triste por los ataques del Team Infierno a pesar de que ya terminó el reality show donde fueron rivales. Foto: Instagram/@jorgelosaactor) (Captura: Cuéntamelo Ya)

A pesar de que La Casa de los Famosos México finalizó el pasado domingo 13 de agosto aún continúa dando tema de conversación y una vez más los reflectores se sitúan sobre el Team Infierno quien desató una polémica debido a que rompieron una piñata con la imagen de Jorge Losa, exintegrante del Team CIelo. El actor reaccionó al video que se difundió en las redes sociales y aseguró sentirse triste por las acciones y los ataques de sus excompañeros del reality show.

Ante los cuestionamientos de Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante sobre la piñata que golpearon, principalmente Sergio Mayer y Poncho de Nigris, el famoso se sintió desconcertado y confundido por la manera en que agredieron la figura que lo representaba, actos que fueron considerados como violentos y hasta cierto punto denigrantes. La sorpresa de Jorge Losa fue también sobre el hecho de que para él el juego ya había terminado y no encuentra una justificación para que continúe la rivalidad que había entre ellos.

Así lo comentó el apodado como el albacete: “Es difícil la situación... dentro vivo un momento complicado, para mí nunca va a ser excusa, no lo comparto... adentro es un juego, lo que no entiendo es cuando salimos, ya no es un juego, estamos en la vida real... cuál es la necesidad de continuar así si ya el juego terminó... tengo todo el derecho de decir cómo me siento... sinceramente me he sentido muy triste al ver esto”.

El "albacete" aseguró que se siente triste al ver que rompieron una piñata con su imagen Crédito: Imagen Entretenimiento

Por otra parte no entiende el motivo por el que el famoso regiomontano y el exdiputado le cortaron la cabeza a la piñata para exhibirla, hechos que Gustavo Adolfo Infante calificó como actos de odio. El actor de origen español dijo que le sorprende el hecho de que dentro de La Casa de los Famosos en distintas ocasiones Poncho de Nigris le comentó que le caía bien y que fuera del reality show podrían ser “grandes amigos”, suceso que ahora duda porque continúa ese “bullying” en su contra.

“No entiendo por qué lo hicieron... supongo que a ellos les pusieron un dinámica, la hicieron, entonces... pero no sé, creo que son las formas, lo escalaron... yo a lo que voy es que es una dinámica, está bien, es lo que yo decía en la casa, pero hasta dónde estamos dispuestos a llegar por un poco de contenido, yo no vendería mi alma al diablo por un poco de contenido, pero al parecer no todos son así como yo”, declaró Jorge Losa.

El actor español aseguró que da segundas oportunidades y como consecuencia de esto aún tiene abierta la puerta para conocer verdaderamente a los integrantes del Team Infierno, pero inició una confusión en él porque continúan las agresiones en su contra por lo que ya no sabe distinguir hasta donde llega el juego y donde la realidad.

Los integrantes del Team Infierno se burlaron del "albacete" al romper una piñata con su imagen Crédito: Twitter @Romegadigitaltv

Team Infierno dividió opiniones al romper una piñata con la imagen de Jorge Losa

Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Nicola Porcella, Wendy Guevara y Emilio Osorio fueron invitados al programa de entretenimiento titulado Cuéntamelo Ya, en donde la producción realizó una dinámica para entretener a su público que consistía en romper una piñata con la imagen de Jorge Losa, líder del Team Cielo y principal rival del Team Infierno en La Casa de los Famosos.

Los más polémicos fueron los dos exintegrantes de Solo Para Mujeres, el exdiputado por su parte descabezó la figura del actor español y Poncho de Nigris la pisó mostrándose orgulloso de sus actos. Esto causó controversia en redes sociales donde los usuarios se molestaron por los actos de los dos famosos y defendieron al albacete.

El novio de Ferka agradeció que los fans salieran en su defensa porque de esa forma se “siente arropado” y puede ver una “lucecita de esperanza” al sentir empatía hacia él.