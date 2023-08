Luis Ángel ‘El Flaco’ reaparece tras la muerte de su hija; manda desgarrador mensaje: “Dejó un vacío”

La joven murió ahogada en playa Cerritos de Mazatlán, Sinaloa, alrededor de las 4:40 del pasado lunes 14 de agosto. (TikTok // Instagram: @roblessfernanda)

Luis Ángel El Flaco reapareció en redes sociales días después de comunicar el lamentable fallecimiento de su hija, María Fernanda Robles, para compartir un poco sobre su proceso de duelo. Con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, el cantante aseguró que la mujer de 21 años de edad dejó un profundo vacío con su inesperada partida y mandó un fuerte mensaje a todos los jóvenes.

Pese al inmenso dolor que embarga su corazón, el ex vocalista de Los Recoditos tomó un momento para compartir una reflexión sobre cómo puede cambiar la vida en un minuto, cuando menos lo esperas.

“Es un golpe muy duro, es un golpe muy fuerte. Nunca imagine haberme preparado para este tipo de cosas. De repente te va bien, machín en tu carrera y todo está bien, trabajas con una gran compañía, tu mamá está bien, tu papá está bien, todos tenemos salud, abundancia y no te imagina que algo así suceda”, comenzó.

Luis Ángel “El Flaco” con sus hijos, incluyendo a María Fernanda (Foto: Instagram/@luisangelelflaco)

Asimismo, mandó un contundente mensaje a todos los adolescentes y jóvenes que por alguna u otra razón han puesto en peligro su vida:

“De verdad que ni por aquí me pasaba, pero pasa y gente, jóvenes, muchachos, que andan en el desmadre, que andan en la fiesta, que andan en todo lo que es el desmadre, cuídense, no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión tal vez tomada por andar sin pensar las cosas, no sé cómo llamarlo”, declaró.

Desde la posición de padre, Luis Ángel pidió que todos piensen dos veces antes de tomar una decisión porque las consecuencias pueden ser catastróficas no sólo para quien comete las acciones, también para sus familiares.

Luis Ángel "El Flaco" envía mensaje a jóvenes tras muerte de su hija

“Dejan un vacío muy cabrón y todo, todos hemos sido jóvenes. Yo también en su momento fui joven, tuve mis 20 años , mis 25 años y sentía que la vida no se me iba a acabar y gracias a Dios pase por ahí. Tuve muchas cosas pero la vida me dio más oportunidades y aquí sigo”, agregó.

El cantante no profundizó en el accidente que sufrió su hija el pasado lunes 14 de agosto, mientras nadaba en playa Cerritos de Mazatlán, Sinaloa, pero enfatizó en que el dolor de su partida es indescriptible.

“Pero no es así con todos, mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija no sólo fue un susto, mi hija se fue y dejó un vació muy cabrón aquí que no sé cuánto tiempo vaya a durar para poder medio entender lo que está pasando”, comentó.

La joven tenía 21 años de edad. (Instagram: @roblessfernanda)

Fans de Luis Ángel “El Flaco” lamentan deceso de María Fernanda

El mensaje que grabó el cantante desde la intimidad de una habitación se viralizó en redes sociales y muchos usuarios aprovecharon para mandarle mensajes de cariño y pronta resignación por su irreparable pérdida.

“Un fuerte abrazo Luis Ángel ‘El Flaco’ y a la familia”. “Los jóvenes a veces no piensan”. “Dios te de fuerzas para llevar este dolor”. “Ánimo, sé tu dolor, Flaco, yo también perdí un hijo de 21 años y sé lo que tú sientes y tu dolor, pero que mi padre Dios te de fortaleza como a mí”. “Lo siento tanto por usted. Yo también perdí una hijita de 15 añitos. Nunca pensamos que nos pasaría éste gran dolor, tenga fe, un día a la vez”, fueron algunas reacciones.