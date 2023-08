Indignante: redes explotan contra AMLO por su indolente reacción al ser cuestionado sobre los jóvenes de Lagos de Moreno

El presidente respondió con una broma, fingiendo que no escuchaba, cuando se le cuestionó el tema de los jóvenes desaparecidos en Jalisco. (Impresión de pantalla)

Esta mañana, durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evitó tocar el tema de los jóvenes desaparecidos y presuntamente asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco, y en vez de eso, hizo una broma.

Poco antes de terminar su conferencia de prensa mañanera, representantes de medios de comunicación presentes en el Salón Tesorería, en Palacio Nacional, donde cada mañana el mandatario nacional realiza su conferencia de prensa matutina, trataron de preguntar al presidente de México sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos, sin embargo, AMLO ironizó y dijo: “ya, ya, ya, ya”. Enseguida hizo un chiste, en el que fingió no escuchar, poniendo su mano en su oreja y haciendo señas de que no escuchaba lo que le decían.

“Me decía un amigo que, le decía su esposa: que me des doscientos pesos para ir al mercado; no oigo, por acá, por el otro (oído); que me des quinientos pesos para ir al mercado; mejor los doscientos”. Tras esto, soltó una carcajada y se despidió de los presentes.

Este hecho no fue muy bien recibido por las personas, al menos en redes sociales. Y es que, por medio de la red social X, antes Twitter, varias personas compartieron el video y criticaron al presidente.

El presidente López Obrador no respondió a los cuestionamientos en torno a la desaparición de cinco jóvenes en Jalisco e hizo alusión a un chiste

El periodista Manuel López San Martín, compartió el video, señalando que el presidente había respondido con un chiste ante la lluvia de preguntas sobre los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

Seguidores del periodista pusieron diversos comentarios. “Increíble la indolencia; Y porque la gente se ríe de su chiste ridiculo, no entiendo porque están cegados, ¡no entiendo! Que frustración; Indignante; ¡Carajo! Si esto no te indigna, es que estamos destinados a merecer lo peor; Eso es humanismo”

(X)

Una usuaria, de la cuenta @ferxec, identificada como Fernanda Espinoza, también compartió el video en el que se ve al mandatario hacer el chiste. Acompañado del material audiovistal, criticó la actitud del Presidente, llamandolo “miserable”. “Esto fue lo que dijo @lopezobrador_ cuando se le cuestionó sobre los jóvenes que fueron asesinados en Lagos de Moreno. Esta es la basura humana y criminal que nos gobierna. El miserable que se ríe de las masacres”, fue el mensaje que acompañó con el video.

Otro usuario de la red social, identificado como Guillermo Barba, quien según su perfil es economista por la UNAM y máster en economía de la Escuela Austriaca, URJC, también compartió el video. Acompañado del video, también posteó una crítica. “La definición de INDOLENCIA de un verdadero desgraciado: AMLO “ni ve ni escucha” sobre la tragedia de los jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco. Se burla. Si después de ver cómo es tu líder, su maldad y lo sigues apoyando, el del problema eres tú”.

(red social X)

Otra usuaria de la red social, identificada como Lola Mento, también se pronunció sobre el caso. Ella compartió el video en el que se ve a AMLO haciendo el chiste, con el mensaje “Cuando le cuestionaron sobre el asesinato de los 5 los jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, AMLO prefirió hacerse el gracioso y contar un chiste. Que nivel de indolencia y que poca madre”.

Una usuaria más, identificada como Gloria Alfa y Omega, también compartió el video, y señaló que AMLO lucró con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa cuando era de la oposición, y hoy se burlaba siendo gobierno. “Esto fue lo que respondió AMLO cuando le preguntaron sobre el secuestro y asesinato de los 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. El señor que lucró con los 43 durante años, cuando el era oposición, hoy se burla cuando le toca ser gobierno. Miserable”.

(Red social X)

Otro usuario, identificado como Carlos Torres, y quien, según su perfil, es periodista, también compartió el video y criticó la actitud del mandatario. “#NoEsBroma Los periodistas serios en la mañanera le insisten a AMLO sobre su postura en el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno, a lo que el presidente fingió no escuchar y reaccionó contando un chiste”.

El youtuber Chumel Torres, fue uno más de los críticos de AMLO, y dijo que había que tener muy “podrido” el corazón para reaccionar como el presidente. “¿Es en serio que esto dijo @lopezobrador_ cuando le preguntaron por los chicos asesinados en Lagos de Moreno? ¿Es en serio este nivel? No mam*s. Qué podrido hay que tener el corazón, de verdad”.

(Red social X)

Claudia Ruiz Massieu se pronuncia sobre desaparición de jóvenes

Por su parte, la senadora Claudia Ruiz Massieu, posteó un mensaje en su cuenta de la red social X, antes Twitter, sobre la desaparición y presunto asesinato de los jóvenes de Lagos de Moreno. En su post, la senadora señaló que la crisis de inseguridad en México estaba afectando las fibras más profundas que nos unían como mexicanos.

“No tengo palabras para expresar lo que siento al ver lo ocurrido a los 5 jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno. La crisis de inseguridad en todo el país está afectando las fibras más profundas que nos unen como sociedad, como mexicanos. No podemos normalizar esta violencia; debemos repudiarla. Mi solidaridad con los familiares de las víctimas. Que todo el peso de la ley caiga sobre los culpables”, señaló Ruiz Massieu.