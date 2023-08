¿Falla en la Matrix? Fans de Lana del Rey encuentran incongruencias en concierto del Foro Sol

La intérprete ofrecerá otro concierto este miércoles 16 de agosto en el Foro Sol y el próximo 18 se presentará en Monterrey. (Instagram: @honeymoon // TikTok: @alejandromosh)

Lana del Rey continúa cosechando éxitos a nivel internacional con sus canciones y en esta ocasión no fue la excepción, pues abarrotó el Foro Sol de la Ciudad de México en su primer concierto. Como era de esperarse, las redes sociales se inundaron con imágenes de los mejores momentos de la presentación y reacciones.

Una vez que terminó el espectáculo musical, un fan mexicano de la estrella pop recurrió a su cuenta de TikTok para exponer las misteriosas incongruencias que detectó tras comparar dos videos tomados durante el concierto con diferentes teléfonos.

“Acabamos de llegar del concierto de Lana del Rey, aquí esta la merch no oficial y mi bolsa de las caguamas, y ahorita recordando cómo estuvo el concierto mi amigo y yo nos dimos cuenta que yo hice un TikTok con este video que grabé y este otro, o sea los dos grabamos lo mismo en el mismo momento, sólo que en diferente ángulo; yo estoy más chaparrito, mi amigo está más alto”, comenzó.

La cantante agradeció constantemente a la Ciudad de México. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Según explicó @alejandromosh con pruebas en mano, tanto él como su compañero grabaron la misma parte del concierto, pero no se percataron que vieron diferentes cosas.

“Él comenzó a grabar desde el principio de la canción y aquí te marca las 9:43 pm, ahí está, Ciudad Deportiva, Foro Sol. Yo 21:44 pm porque yo grabé un poquito después, ya había cambiado el minuto. Ahorita que estábamos viendo los videos, que estamos recordando porque recordare es vivir checamos esto”, continuó.

En la comparación de videos se puede apreciar a Lana del Rey en el centro del escenario interpretando uno de sus temas mientras en la pantalla de atrás se reproduce un visual.

La cantante se ofreció su primer concierto en el Foro Sol Crédito: TikTok / alejandromosh

“Vean como Lana del Rey actúa diferente, o sea, no sé qué pedo, no sabemos cuál es la real y de fondo, vean el video, es lo mismito, pero ella se mueve de manera diferente, una se agacha y la otra no. Luego el vato que está atrás, o sea, vean eso”, comentó el desconcertado tiktoker.

La comparación que realizó @alejandromosh se viralizó en redes sociales y desató opiniones encontradas entre usuarios de la plataforma. Algunos concordaron con el tiktoker tras observar con atención los videos en cuestión, mientras que otros aseguraron que los fragmentos habían sido captados en diferentes momentos del concierto, mientras Lana del Rey cantaba la misma canción.

“Es diferente día, uso el mío vestido en otro concierto”. “¿No será que a lo mejor es el mismo coro pero en diferentes tiempos?, porque al final el vídeo de atrás ya no coincide”. “Todos dicen que puede ser diferente coro pero, ya checaron los visuales del fondo? son los mismos y los visuales en el concierto no se repetían”. “Yo grabé !! Y en el 1ero coro se agacha y en el 2do pone el micrófono así ! Y el video de fondo se repite”, fueron algunas reacciones.

La cantante estadounidense visitó La Casa Azul de Frida Kahlo Crédito: (Twitter/@robgrantdotcom)

Lana del Rey y su padre conviven con fans

Horas antes del concierto, la intérprete de Summertime convivió con muchos mexicanos que tuvieron la suerte de coincidir con ella mientras paseaba por Coyoacán y la colonia Roma. Asimismo, otros se acercaron a su progenitor, Robert Grant, cuando salí momentáneamente del Foro Sol para ver la mercancía no oficial que comerciantes mexicanos lanzaron en honor a su hija.