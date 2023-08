De la Madrid revela quién ‘le pisa los talones’ a Xóchitl Gálvez tras primera encuesta del Frente

De la Madrid dijo que confía en los resultados de la encuesta del Frente. | Cortesía

Enrique de la Madrid, exaspirante a representar al Frente Amplio por México y exsecretario de Turismo, afirmó que confía en los resultados de la encuesta que realizó el Comité Organizador del proyecto de la alianza PRI, PAN y PRD, luego de que fue eliminado del proceso de selección; sin embargo, reveló quién va a la cabeza y quién ‘le pisa los talones’ a la senadora Xóchitl Gálvez, una de las candidatas más populares.

En entrevista con Infobae México, el exfuncionario priista dijo que no considera que ya haya un candidato definido y que él sí ve “una competencia” entre los aspirantes de la oposición, aunque la diferencia en la preferencia entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes “es muy pequeña”, principalmente en las encuestas a domicilio.

“No, yo creo que de lo que yo vi en las encuetas de ayer, sobre todo en las encuestas a domicilio, la diferencia entre Xóchitl y Beatriz es muy pequeña, la encuesta en domicilio, entonces no hay ya ésta idea, según yo, de que necesariamente el tema está definido, yo no lo veo así, yo sí veo que es una competencia”, dijo.

Fotografía de archivo de la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. EFE/Isaac Esquivel

De la Madrid narró que supo sobre su salida como aspirante a encabezar el Frente Amplio a través de un boletín, si haber sido contactado por los dirigentes de alguno de los partidos opositores.

“Ayer me acabaron de definir que por ahí de las 05:00 de la tarde se sabrían los resultados de la encuesta y que emitirían un boletín y así me enteré por el boletín, pero yo sabía que ayer mismo iban a tener el Comité Organizador los resultados de la encuesta y ahí iba a salir quiénes eran los tres mejor posicionados y el cuarto lugar pues ya no iba a entrar y pues lamentablemente me tocó ser el cuarto, pero así me enteré y yo sabía que era una posibilidad, tampoco es que para mi haya sido del todo una sorpresa, yo sabía que tenía ese riesgo y bueno, eso fue lo que pasó ayer”, platicó.

No obstante, buscó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con quien se reunió anoche, junto con Beatriz Paredes, para acordar el mantener la unidad tras los resultados de la encuesta.

“Yo busqué al presidente del PRI, nada más para confirmar que fuera el boletín oficial, si fue así y luego me reuní ayer en la noche tanto con él como con Beatriz Paredes, para platicar, para ponernos de acuerdo entre nosotros y sobre todo para mantener unidad.

“Bueno, primero para felicitar a Beatriz y para también mostrar entre nosotros unidad porque uno tiene que también agradecer los apoyos que yo tuve, el apoyo para obtener las firmas y simplemente también la oportunidad de haber competido en este proceso”, resaltó.

Beatriz Paredes representó al PRI (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El priista reiteró que confía en los resultados de la encuesta, por lo que continuará apoyando a la alianza y en su momento, respaldará a quien resulte ganador del proceso, pues está “convencido de que el Frente Amplio por México es la única alternativa para que México siga adelante”.

Asimismo, comentó que respeta el proceso que iniciaron sus excompañeros del PRD, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, quienes buscan una revisión de la primera fase del proceso, que consistió en la recolección de 150 mil firmas.

“Respeto el procedimiento de ellos, ellos, lo que yo entendería, lo que deberían de preocuparse es saber por qué alcanzaron o no alcanzaron las 150 mil firmas, esa es la pregunta y pareciera ser que no están satisfechos con la respuesta.

“Pero bueno, yo respeto lo que ellos hacen son mis amigos y cada quien tiene su estilo, este es el mío, de que yo felicito a los que pasaron a la siguiente etapa y yo sigo convencido de que el Frente Amplio por México es la única alternativa para que México siga adelante”, puntualizó.

Respecto a si asumiría un cargo en el Frente como Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue nombrado coordinador de seguridad del proyecto, De la Madrid respondió que aún desconoce cuáles serán sus siguientes pasos, pero está seguro de que continuará apoyando a la oposición para sacar a la llamada Cuarta Transformación del gobierno.

“No estoy seguro, la verdad es que no le he pensado, no lo había yo pensado y más bien me voy a dar el tiempo para ver cuales son mis pasos hacia adelante, lo que no tengo duda es que seguiré apoyando al Frente, seguir apoyando como una gran opción a quien lo acabe encabezando, porque yo si creo que lo que estamos viviendo en México con la 4T es terrible, todo lo que pueda hacer para que salga la 4T del gobierno yo lo haré”, concluyó.