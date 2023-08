Madonna en CDMX: así quedaron las nuevas fechas para sus conciertos en México

Ocesa.

Luego de los varios problemas de salud que presentó Madonna durante este año, muchos se preguntaron si sus conciertos en México sufrirían algún cambio o incluso una cancelación definitiva. Una duda que acaba de responderse este martes 15 de agosto con una reprogramación de todas sus fechas para el siguiente año.

Madonna tenía pactadas su presentaciones para el próximo mes de enero del 2024. Sin embargo, los cambios hechos en su Four Decades: The Celebration Tour, finalmente alcanzaron a México.

Madonna se pasa de enero a abril del 2024

Ocesa.

Sus presentaciones pactadas para inicios de año, ahora sucederán con tres meses de retraso. Pero la buena noticia es que ninguno de ellos será cancelado. Ocesa lanzó el siguiente comunicado:

“¡La Celebración Continúa! Ahora que Madonna está recuperada y lista para regresar a los escenarios, y para asegurarnos de ofrecer la mejor experiencia a los fans, las fechas de la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes para The Celebration Tour serán pospuestas de enero de 2024 a abril de 2024″.

Aquellos que descubran que las nuevas fechas resultan imposibles para lograr la asistencia, desde luego podrán pedir un reembolso de sus boletos. La empresa organizadora de eventos también se refirió al respecto en su comunicado.

“Los boletos previamente comprados serán válidos para las nuevas fechas de abril de 2024 y no es necesario realizar algún cambio. Si quieres solicitar un reembolso, contáctanos a través del Botón de Ayuda dentro de la orden en tu Cuenta Ticketmaster, o visita este link”.

¿Cuándo serán los conciertos de Madonna en México?

Ocesa.

Las fechas de sus conciertos quedaron de la siguiente manera:

25 de Enero para el 20 de abril del 2024

27 de Enero para el 21 de abril del 2024

28 de Enero para el 23 de abril del 2024

30 de Enero para el 24 de abril del 2024

Madonna agradece por estar viva

La cantante fue víctima de una infección bacteriana que puso en peligro su vida y la llevó hasta el quirófano. Luego de haber permanecido en cama durante varias semanas, Madonna poco a poco recobró la fuerza y a su regreso a redes sociales agradeció sobre todo por el cariño de sus hijos, quienes le dieron la fortaleza para una pronta recuperación.

“El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar. Como madre, puedes verte atrapada en las necesidades de tus hijos y en los interminables regalos. Pero cuando las cosas se pusieron feas, mis hijos me ayudaron de verdad. Vi un lado de ellos que nunca había visto antes. Eso marcó la diferencia”.

Su manager Guy Oseary le regaló una fotografía de Keith Haring con una chaqueta con la cara de Michael Jackson y que fue tomada por Andy Warhol. Al ver la imagen, fue que la cantante reflexionó sobre su vida.

“Sollocé cuando abrí este regalo porque me di cuenta de lo afortunada que soy de estar viva. Y lo afortunada que soy de haber conocido a estas personas y a tantas otras que también se han ido ¡Gracias Guy Oseary por este regalo! Y Gracias a todos mis ángeles que me protegieron y me dejaron Quedarme para terminar de hacer mi trabajo”, especificó la cantante.