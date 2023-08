Foto: Getty

Lana del Rey ya está en nuestro país para ofrecer dos conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México. Se trata de el reencuentro de la compositora con sus fans mexicanos después de varios años de ausencia.

La intérprete de Born To Die llegó a tierras mexicanas el día de ayer 14 de agosto provocando euforia entre sus fans y reacciones en las redes sociales.

Algunos de los seguidores de la cantante han tenido la oportunidad de encontrarse con su ídola en las calles de la capital y han publicado fotografías del momento en sus cuentas de Twitter e Instagram.

Los mejores memes de la llegada de Lana del Rey a México (captura de pantalla)

Lana del Rey ofrecerá espectáculos las noches del 15 y 16 de agosto del 2023, donde interpretará no sólo temas de su más reciente trabajo discográfico sino también clásicos que sus fans ya conocen muy bien.

La llegada de Lana provocó memes en Twitter

La cantante ya está acostumbrada a grandes audiencias alrededor del mundo; sin embargo, sus conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México serán los shows más grandes de su carrera artística.

Los mejores memes de la llegada de Lana del Rey a México (captura de pantalla)

Es por ello que las redes sociales han explotado de emoción y han transformado su pasión en creativos memes que han inundado internet.

Y es que la cantante apareció en la escena musical en plena era digital, por lo que sus fanáticos están muy bien familiarizados con el internet y las redes sociales.

Los memes sobre la llegada de Lana del Rey a México son sólo una de las formas en que sus seguidores han manifestado su amor por la cantante y el furor por el concierto que promete ser una noche inolvidable.

Los mejores memes de la llegada de Lana del Rey a México (captura de pantalla)

Lana del Rey, horarios para el concierto del Foro Sol

Desde hace un par de días, fanáticos de todo el país se han dado cita en las inmediaciones del Foro Sol con la esperanza de ser los primeros en ingresar al estadio cuando llegue el momento.

También, filas de seguidores de la cantante norteamericana se hicieron presentes desde muy temprano, pues gran parte de los boletos que se pusieron a la venta son “generales”, es decir, que no cuentan con asientos y la vista dependerá de qué tan temprano lleguen.

Los mejores memes de la llegada de Lana del Rey a México (captura de pantalla)

Las puertas del Foro Sol se abrirán a las 4 y media de la tarde. A partir de ahí comenzará la larga espera para que inicie el espectáculo.

Antes de que Lana del Rey aparezca en el escenario que han montado para su presentación, Shiadanni, artista que será telonera, abrirá el espectáculo en punto de las 8 de la noche.

Los mejores memes de la llegada de Lana del Rey a México (captura de pantalla)

Finalmente, una hora después, a las 9 de la noche, Lana del Rey subirá al escenario para deleitar a las más de 65 mil personas que compraron un boleto.

¿Qué canciones cantará Lana del Rey en en Foro Sol de la Ciudad de México?

El setlist oficial del concierto todavía es un misterio; sin embargo, algunos fans han elaborado teorías a partir de la lista de canciones que se han tocado en otras partes del mundo.

Una buena noticia para los fans de antaño, es que Lana no se ha olvidado de sus temas musicales más famosos; por lo que el setlist es un híbrido entre lo más nuevo y lo más clásico.

Las canciones que se están barajeando son: A&W, Young & Beautiful, Bartender, Chemtrails Over the Country Club, The Grants, Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have - But I Have it, Pretty When You Cry, Ride, Stand by Your Man (cover de Tammy Wynette), Blue Jeans, Norman Fucking Rockwell, Arcadia, Ultraviolence, Cherry, Born to Die, Diet Mountain Dew, Summertime Sadness, Video Games y Did You Know That There’s a Tunner Under Ocean Blvd.