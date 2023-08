Dedicado a Wendy Guevara: este fue el último mensaje en redes de la hija de Luis Ángel “El Flaco”

María Fernanda Robles compartió un meme de la popular Wendy Guevara (Foto: Facebook)

Este lunes 14 de agosto el cantante Luis Ángel “El Flaco” dio a conocer una terrible noticia: el músico, ex vocalista de Los Recoditos, comunicó que su hija, María Fernanda Robles, falleció durante la madrugada del mismo día.

Y es que la joven de 21 años murió ahogada en la zona de playa Cerritos, en Mazatlán, Sinaloa, aproximadamente a las 4:40 h de este lunes, luego de haber compartido con amigos en la playa, donde presuntamente estuvieron bebiendo bebidas alcohólicas, según medios locales.

La lamentable noticia ha sido motivo para que diversas figuras del medio del género regional mexicano le hayan brindado sus condolencias al músico mazatleco, quien por su parte sólo emitió un comunicado difundido por su agencia de representación.

“Estimados amigos, familia y compañeros de la prensa: con una profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda. Es el dolor más grande que uno puede sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido, más adelante podré contestarlos. Ruego comprensión por el profundo dolor de este duro momento y agradeceré su empatía para respetar mi privacidad. Gracias por su comprensión. Luis Ángel Franco”.

Luis Ángel "El Flaco" lamentó la muerte de su hija (Foto: Instagram)

De la joven, se conoce que mantenía un bajo perfil en las redes sociales, pero es posible acceder a una de las pocas publicaciones abiertas en su cuenta de Facebook. María Fernanda compartió el pasado 18 de junio un meme de Wendy Guevara, popular influencer y flamante ganadora de La casa de los famosos México.

La hoy fallecida compartió una publicación donde se ve el rostro de la intregrante de “Las Perdidas” haciendo su famosa mueca de disgusto. Bajo la imagen se puede leer “Cuando me dice: No podré darte una vida de lujos, pero amor no te va a faltar”.

A la publicación , la joven añadió simplemente “Huir de México”. Dicho post cuenta con 11 reacciones y algunos comentarios fueron añadidos tras la reciente muerte de María Fernanda.

“Descansa en paz, hermosa! Dios te tenga en su gloria”, “Descansa princesa. Dios te recibe con brazos abiertos”, “Vuela alto, mi Marifer”, “Que en paz descanse, mucha resignación para tu papá y mamá en tan difíciles momentos”.

La joven compartió un meme de Wendy el pasado 18 de junio (Foto: Facebook)

¿Cómo murió la hija de Luis Ángel “El Flaco”?

Al rededor de las 4:40 h de este lunes 14, la hija del cantante junto con otros dos jóvenes ingresaron a la playa en la zona costera cerca del área conocida como Estero del Yugo, en dirección a Cerritos, Mazatlán.

Según reportes, los jóvenes se adentraron al mar por espacio de unos minutos; sin embargo María Fernanda no logró salir del agua y su cuerpo fue arrojado minutos después por el mar, ya sin signos vitales.

“En el sitio pudieron rescatar a dos personas y se dijo que todos ingresaron al mar bajo los influjos del alcohol. Cabe mencionar que los hechos ocurridos de madrugada, en un sitio donde por el horario no había salvavidas y sumado a esto, las personas se encontraban en estado etílico”, según reporte del medio local Punto y medio noticias.

Luis Ángel “El Flaco” con sus hijos, incluyendo a María Fernanda (Foto: Instagram/@luisangelelflaco)

¿Quién era María Fernanda Robles?

La joven de 21 años era hija de la ex esposa de Luis Ángel El Flaco, Maricruz Robles; luego de que se separaron, el músico continuó siendo una figura paterna para la joven a quien conoció de pequeña, por lo que la quería como a una hija de sangre.

La fallecida era hermana de Ángela, hija del cantante, quien actualmente tiene 19 años de edad, y de Luisito, de 13 años, aunque no tenían parentesco sanguíneo con ella había sido como una hermana para ellos.

En algunas fotografías compartidas por el cantante anteriormente, se les puede ver felices conviviendo loc cuatro como familia.