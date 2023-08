Mamá de Poncho de Nigris dijo que Wendy Guevara ganó gracias a su hijo

Leticia Guajardo se dijo feliz por el desempeño de su hijo en LCDLF (Foto: Instagram/@lacasafamososmx)

La noche de este domingo 13 de agosto se realizó la final de La casa de los famosos México tras más de 70 días en que los habitantes fueron captados por las cámaras 24/7, las que fueron testigos de las estrategias, encontronazos, peleas, intrigas y hasta el llanto de las 13 celebridades que ingresaron al polémico reality show de Televisa Univisión.

Con una final que alcanzó niveles de audiencia notables para la televisión abierta, finalmente se pudo conocer que la gran ganadora de la primera temporada mexicana del programa fue la gran favorita para muchos, Wendy Guevara, la influencer de internet que dio un salto a la televisión en este exitoso programa.

La triunfadora indiscutible de La casa de los famosos México se alzó con el premio de cuatro millones de pesos y se impuso frente a sus competidores a vencer: en la gala el público fue testigo de cómo salió eliminado en primera instancia el actor Sergio Mayer, para tras ello ver partir al regiomontano Poncho de Nigris.

Para el momento de la verdad, únicamente quedaban en la competencia el modelo peruano Nicola Porcella y Wendy Guevara, quien finalmente fue nombrada ganadora por Galilea Montijo, lo que la convirtió en la primera mujer transexual en lograr la victoria en un concurso televisivo a nivel nacional.

Este hecho ha generado opiniones que destacan que esta hazaña es un logro para la visibilidad de las personas integrantes de la diversidad sexual, en un país donde los transfeminicidios alcanzan altos niveles.

Por su parte, el público celebró el triunfo del “Team Infierno”, compuesto por Apio Quijano, Emilio Osorio, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Nicola Porcella y Wendy Guevara; siendo que Poncho, Sergio, Wendy y Nicola lograron llegar a la gran final representando al controvertido “team”.

Sin embargo, la polémica se generó al terminar la última gala, pues las declaraciones de Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, no pasaron desapercibidas.

Y es que Guajardo le atribuyó toda la aceptación que tuvo el “Team infierno” a su hijo, e indicó que el resto de los integrantes deberían estarle agradecidos. La señora fue brevemente entrevistada al finalizar la gala televisiva y aprovechó la cámara para felicitar a su hijo.

En 2021, Poncho y su madre protagonizaron un encontronazo (Foto: Instagram/@ponchitodenigris-@leticiagdn_)

“Pues muy feliz porque Poncho hizo un gran trabajo y el ‘team infierno’ fue por Poncho porque él puso ‘Team infierno’, digan lo que digan Wendy y Nicola están ahí por Poncho porque ellos se dieron a nominar y si no agradecen no importa, recibimos mucho hate”, expresó Leticia Guajardo aún en el foro de La casa de los famosos México.

Como era de esperarse, los comentarios en respuesta a las declaraciones de la mamá de Poncho no se hicieron esperar.

“Ya sabemos de dónde sacó la arrogancia el Poncho”, “Ojalá Poncho de Nigris haga un video disculpándose por lo que dijo su mamá”, “Ya sabemos de dónde sacó la humildad el hijo”, “Ahora resulta y resalta, jaja, ya siéntese señora!”, “El Emilio y el Poncho bajo las faldas de sus progenitoras, ya señora, su hijo no da contenido, eran los dos un mueble más en la casa”, “La señora trae su realidad bien alterada”, “Esa señora vive en otro mundo, si su hijo sólo sabía decir 20 mil veces al día ‘puro Team Infierno’, no sabía hacer otra cosa”, son algunas de la opiniones en Twitter.

Leticia Guajardo consideró que los habitantes deberían estar agradecidos con su hijo Poncho

Mamá de Poncho de Nigris se sintió incómoda en LCDLF

No es la primera vez que doña Leticia causa polémica respecto al programa, pues durante la gala del pasado 16 de julio, la señora expresó que la producción del show no le estaba dando un “trato justo”.

“Me van a mandar a la pre gala y luego de panelista no, porque vienen dos personas de Wendy, entonces les digo yo que no es justo porque yo soy la mamá de Poncho y nunca he salido”, expresó a un reportero.