Nicola Porcella probó por primera vez el chile habanero y terminó mal

Uno de los concursantes favoritos por el público para ganar La Casa de los Famosos México es Nicola Porcella sea por su inocencia o por su constante jugueteo con el resto de los participantes, especialmente con Wendy Guevara, pero esta vez regaló a todos los fans, de manera inconsciente, un momento divertido al probar por primera vez chile habanero; sin embargo no terminó bien para el peruano porque se enchiló y le ardió la boca por un buen rato.

Esta fruta es considerada como una de las más picantes que existen, pero sin importar esto, se convirtió en un complemento para la dieta de los mexicanos acompañando platillos típicos como los tacos de canasta, la cochinita pibil (señalado como la mejor receta del mundo por Taste Atlas), en salsas que complementan platos de alitas o pizzas y como sazonador de pescados y mariscos.

Por esta razón es que los integrantes del Team Infierno motivaron a Nicola Porcella a probar el chile habanero porque no se podía quedar con las ganas de conocer su sabor, a pesar de que dijo que le ardía la boca, no se arrepintió de acompañar sus tacos con este alimento, pero sí sufrió un rato después de comerlo.

El peruano aseguró que le ardía la boca ante la indiferencia de sus compañeros Crédito: La casa de los Famosos

A pesar de que Nicola hacia gestos de ya no soportar el ardor en el interior de la boca, Wendy y Poncho que estaban presentes estaban discutiendo sobre quién había lavado los platos un día antes y no iban a auxiliar al peruano. La toma de las cámaras de vigilancia fueron uno de los aspectos que causó risa entre los seguidores del reality show porque La Perdida y el regiomontano discutían mientras en el fondo, el peruano no se despegaba del chorro de agua.

Finalmente la influencer le recomendó comer un poco de sal, pero debía mantenerla en la lengua para disminuir poco a poco la sensación de quemazón en la boca. Al parecer funcionó porque ya no se quejó más.

Los seguidores de La Casa de los Famosos México no pasaron por alto el hecho de que Nicola estaba sufriendo mientras los demás “echaban chisme”, no obstante la mayoría de comentarios fueron positivos hacia el peruano por atreverse a comer chile habanero, por la otra parte los fans dijeron que a un mexicano nunca debes creerle que un platillo casi “no pica”, porque no será así y terminarán sumamente enchilados.

Nicola Porcella tenía los ojos llorosos después de probar el chile habanero por primera vez. TikTok.

Así se expresaron: “Nicola aún no aprende la regla del ‘no pica en México’, si un mexicano dice que no pica, si pica”, “Todos en el chisme y el Nicola muriendo a un lado”, “Se enchiló, pero dijo que le gustó, por eso te queremos Nicola”, “Todos comiendo bien felices las cebollas con habanero y el otro enjuagándose el hocico en la tarja de la cocina”, “Todo lo hizo por las NICOLITAS, pobre Nico”.

¿Por qué no se debe tomar agua después de enchilarse?

Todos las subespecies de chile que existen y que se consumen en nuestro país presentan una sustancia llamada capsaicina que al contacto con las papilas gustativas generan una sensación de calor extremo, engañando al cerebro, causando el ardor.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México no se recomienda tomar agua porque esta sustancia no puede ser disuelta por este líquido, en cambio lo que ocasiona es que la molécula detrás del picor del chile se distribuya por toda la boca, intensificando la sensación de estar enchilado.

Para contrarrestar los efectos del chile, expertos de la UNAM recomendaron la ingesta de lácteos, como la leche, mantequilla y yogurt, debido a que presentan ácidos grasos como la caseína que disuelve la capsaicina, generando un alivio en el interior de la boca.