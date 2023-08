“Con él o sin él, yo soy Gloria Trevi”: éste es el desgarrador mensaje con el que inicia su bioserie

Cada viernes se estrenarán nuevos capítulos. (Instagram: @gloriatreviellassoyyo // Medios y Media - Getty Images)

Casi 20 años después de ser declarada inocente de los delitos de corrupción de menores y rapto por falta de pruebas, Gloria Trevi decidió contar su historia. Este viernes 11 de agosto de 2023 se estrenó Ellas soy yo, una serie que expone los momentos más dolorosos que enfrentó la oriunda de Monterrey, Nuevo León, desde su adolescencia hasta su juventud, mientras luchaba por conquistar al público con sus canciones y personalidad.

¿Dónde ver Ellas soy yo, la bioserie de Gloria Trevi?

La producción biográfica producida por Carla Estrada bajo la aprobación de la cantante se estrenó en Vix Plus. Este 11 de agosto se estrenaron los primeros cinco capítulos, pero cada viernes se subirán nuevos episodios.

La producción original de Televisa contará la versión de la cantante sobre su carrera y el Clan Trevi-Andrade Credito: VIX

¿Por qué Gloria Trevi decidió exponer su caso?

La historia comienza con un poderoso mensaje de la cantante a la audiencia. En este recuerda a grandes rasgos cómo soñaba con convertirse en una estrella cuando era una niña, cómo conoció a Sergio Andrade, cómo se desarrolló su historia de abuso hasta que ambos pisaron la cárcel y el manejo mediático de su caso.

Te puede interesar: “Ellas soy yo”: quién es quién en la nueva bioserie de Gloria Trevi

“En los 90′s mi pelo era un buen representante de mis sueños: revueltos, rebeldes, locos y enamorados, enamorados de la música; y le pedí a Dios que me ayudara a que mis canciones tocaran corazones, quería con el alma ser famosa, tener amigos en todas partes, ser querida, llenar mis carencias, dejar mi huella y por qué no, cambiar el mundo, mi mundo y vaya que cambió, cambió tanto que hasta parece que he vivido varias vidas en esta misma”, cuenta Gloria Trevi.

La intérprete de Con los ojos cerrados recordó que conoció a quien sería su productor y verdugo en la década de los años 80′s y reconoció que se enamoró perdidamente de una idea muy errónea del amor.

Sergio Andrade fue sentenciado a pasar siete años y 10 meses en prisión por corrupción de menores, secuestro y violación. Actualmente se encuentra libre. (Foto: Getty Images)

“Yo tenía 15 años cuando conocí al productor de moda, quien inmediatamente buscó la forma de convertirse en el espejismo de lo que él me hizo creer que era el amor, un amor tan absoluto que poco a poco yo tendría que traicionarme a mí misma”, dijo.

“Fueron 17 años de manipulaciones, golpes, abusos. 17 años que, en estos casos, no corren a favor haciendo madurar a una víctima de maltrato, corren en contra anulándola. Yo lo perdí todo, me quedé con los brazos vacíos, casi loca, confundida, con una lealtad distorsionada llegue incluso a la cárcel”, continuó.

Asimismo, recordó los constantes ataques que recibió en medios nacionales e internacionales, pero hizo énfasis en las declaraciones que en su momento los conductores de Ventaneando lanzaron en su contra mientras se encontraba enfrentando a Sergio Andrade, la justicia y a ella misma.

La cantante tuvo una hija con Sergio Andrade llamada Ana Dalay. Lamentablemente murió al poco tiempo de nacer. (Instagram/@gloriatrevi)

“Las verdades y mentiras se enredaban con los intereses de un medio de comunicación del cual otros medios fueron eco. El escándalo se volvió un gran negocio”, comentó.

“4 años, 8 meses, 8 días le llevó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia”.

Gloria Trevi explicó que decidió compartir su historia no por “limpiar su imagen”, sino porque es consciente que muchas personas en todo el mundo están pasando por situaciones similares.

Te puede interesar: Wendy Guevara debuta como actriz en bioserie de Gloria Trevi: ¿Qué se sabe sobre el primer personaje de la influencer?

“No sé qué hubiera sido de mí sin Dios y sin la música que me acompañaron hasta que conocí la libertad, con el corazón roto, con muchas deudas, con la reputación hecha garras, pero con esperanza me di otra oportunidad en el amor y me di otra oportunidad para mí. Pero tenía que empezar en menos un millón, con mi historia mal contada en libros, varios libros, películas, programas de televisión, chismes, revistas, periódicos, millones de renglones escritos hablando de mí pero no hablaban de mí”, dijo.

La cantante contó su historia por esta razón Credito:(Vix)

Finalmente, Gloria Trevi reconoció que durante todos los años que vivió con Sergio Andrade, así como el tiempo que pasó en prisión, se refugió en su sueño: “Me dije: ‘Todos me miran, mi familia me necesita’ y avance, avance en medio de la tempestad y me sigo levantando porque todavía algunos me señalan sin conocerme”.