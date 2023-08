Yahritza y su esencia fueron abucheados nuevamente, ahora en concierto de Banda MS

Yahritza y su esencia habrían sido abucheados con Banda MS (Instagram/@yahritzaysuesencia)

Yahritza y su esencia se convirtieron en una de las agrupaciones más odiadas desde que dijeron que no les gusta México por su comida y lo ruidosa que es la ciudad, ahora se enfrentan a los abucheos de cientos de mexicanos en cada concierto en el que se presentan como invitados.

La primera vez que sucedió esto fue en el show de Grupo Frontera en Arizona, donde parte del público grabó el momento en que la cantante y sus hermanos se subieron al escenario y comenzó una ola de abucheos.

Esto se repitió hace unos días, durante el concierto de Banda MS. La agrupación sinaloense invitó al trío a subirse para cantar con ellos Mi mayor anhelo.

Los hermanos Martínez compartieron escenario con Banda MS por el lanzamiento de su próxima canción Crédito: Univision

La joven se dedicó a cantar, pero en algunos descansos se pudo escuchar de fondo gritos de “¡fuera!” por parte del público. Yahritza y sus hermanos evitaron reaccionar de cualquier forma. También recibieron aplausos gracias a que Banda MS motivaba a su público a hacerlo.

No obstante, fans del trío negaron que esto haya sido real y acusan que es un montaje para desprestigiar la imagen de los hermanos Martínez.

Pese a esto, los intérpretes de Frágil mantienen en pie sus fechas en territorio mexicano para el próximo septiembre. Se presentarán en Nuevo León, Jalisco y el Festival Arre, en la Ciudad de México.

Los hermanos Martínez ya se han disculpado por sus polémicas declaraciones, pero los comentarios en su contra continúan (Instagram/@yahritzaysuesencia)

Banda MS fue criticada por colaboración con Yahritza y su esencia

Hace unos días, cuando Banda MS compartió un video con el trío y confirmó que lanzarán una canción juntos, las redes sociales de los sinaloenses se llenaron de comentarios negativos de usuarios que criticaron las actividades de los dos grupos.

“Banda MS no tenía que haber hecho colaboración con esta niña”, “ya ni con este junte salvan la carrera esos malagradecidos”, “hay que cancelar a la MS también”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Pese a esto, los intérpretes de El color de tus ojos han continuado mostrando su apoyo a Yahritza y su esencia. Banda MS lanzará su colaboración Solo que lo dudes el próximo 11 de agosto.

¿Qué dijeron Yahritza y su esencia para ser criticados por los mexicanos?

Los integrantes de la agrupación fueron duramente criticados en redes sociales por estos comentarios Crédito: (TikTok/@orlinjimenezgarcia)

La polémica comenzó a partir de una entrevista que comenzó a circular a principios de agosto. En ella, los hermanos Martínez fueron cuestionados acerca de sus impresiones sobre México, sus respuestas no fueron del agrado del público.

Una de las críticas que hicieron fue que nos les gusta lo ruidosa que es la CDMX y la comida de todo el país porque “no pica”.

Uno de los comentarios que más llamaron la atención fue el de Jairo, quien dijo: “Yo soy bien delicado y pues casi no más como pollo, puras alas que no tengan chile, no me gusta nada de eso, la comida bien seca”. Además, señaló que los refrescos en México no tienen la misma cantidad de azúcar que en Estados Unidos.

Horas después de que circuló el video de sus declaraciones, Yahritza mencionó en una transmisión en vivo que a ella sí le gustaba México. Luego de esto también ofrecieron disculpas.

La mitad de los internautas se ha encargado de funar a la banda, mientras que la otra mitad no sabe quiénes son

“Lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música es tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa dónde nacimos, orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial de México”, dijo la vocalista.

Sin embargo, la controversia continúa porque el hermano mayor, Armando, explotó en contra de una seguidora por pedirle que fue humilde. “Saraí, ni me conoces para decir que sea humilde, por favor, Saraí, porque los que hablan más de humildad son los que son menos humildes”, dijo Mando.