Martha Ofelia Galindo: triunfó como “La maestra Canuta”, pero ya no le dan trabajo por su edad

Martha le dio vida a "La maestra Canuta de 1999 a 2003 (Foto: Captura FBLas MariaNotas del Espectáculo/Televisa)

El programa Cero en conducta es uno de los más recordados por las recientes generaciones, pues el show de comedia hizo época en Televisa a finales de los 90 y principios de los 2000; sin embargo, el humor que presentaba el programa, después llamado La escuelita VIP, podría no ser bien recibido en la actualidad.

Creado por Jorge Ortiz de Pinedo y producido por la televisora de Emilio Azcárraga Jean, Cero en conducta presentaba las ocurrencias de un grupo de alumnos de primaria, comediantes y mujeres exhuberantes que, siendo adultos, interpretaban el papel de niños traviesos, que siempre hablaban en doble sentido y le faltaban el respeto a “La maestra Canuta” y al director “Rigoberto Patiño”.

El programa se mantuvo al aire durante cuatro años y posteriormente cambió su nombre a La escuelita VIP con el mismo estilo de comedia que hizo famoso al show por cuya “aula” pasaron diversas figuras de la comedia mexicana.

Polo Polo, Xavier López Chabelo, Luis de Alba, Lorena Herrera, Luz Elena González, Sheyla, Lourdes Deschamps y Rubén Cerda son sólo algunas de las personalidades que participaron en el recordado programa.

Un grupo de comediantes adultos parodiaba las aventuras de un grupo indisciplinado de niños (Foto: Facebook/Cero en conducta)

Algunos de los actores que formaron parte de Cero en conducta ya fallecieron, otros se retiraron del medio artístico y otros más continúan vigentes en el mundo del humorismo; sin embargo existe una actriz que no ha podido volver a la pantalla debido a la falta de oportunidades.

Se trata de Martha Ofelia Galindo, quien dio vida a “La maestra Canuta”: la actriz repareció recientemente en un homenaje realizado a su colega, el actor Eric del Castillo, donde fue entrevistada y aseguró que tras salir en 2013 de la televisora, al momento no la han considerado para actuar en otras producciones.

Y es que el último trabajo de la actriz en Televisa fue con su papel de “Doña Queta” en la telenovela Qué pobres tan ricos, y tras ello no ha vuelto a figurar.

La actriz de 94 años contó a Las marianotas del espectáculo que los productores no toman en cuenta a los actores de avanzada edad y lamentó que no exista un grupo o ensamble actoral conformado por histriones de la tercerda edad, pese a que es un sector que goza de gran experiencia.

El humor del programa podría ser calificado como machista y homofóbico (Foto: Instagram de Cero en Conducta)

“Ojalá a todos los actores viejos se les reconociera la carrera y lo que han dejado para nuestro país... Yo empecé a actuar en los 40, en el teatro infantil de Bellas Artes, dirigidos en ese tiempo por la maestra Clementina Otero”, recordó la “Maestra Canuta”.

Martha Ofelia compartió que tras su salida de la televisión, se enfocó en el teatro, y pese a que por el momento no se desempeña sobre las tablas, expuso que no existe en México un colectivo que vele por la integración de los ancianos.

“Bendito Dios no he parado hasta hace poco... Me gustaría que hicieran una compañía de actores viejos, eso sí me gustaría, que nos tomaran en cuenta para trabajar, porque es el único país, yo creo, que no le importan los actores viejos”, dijo la también actriz de telenovelas como Un golpe al corazón y Mi pequeña traviesa.

El programa estuvo al aire de 1999 a 2003 y ha tenido algunas repeticiones (Foto: Captura de pantalla)

Asimismo, Martha calificó como “una aberración y una estupidez” el hecho de que la vejez no sea tomada en cuenta en el rubro actoral.

“Es una aberración total que precisamente los actores viejos tenemos una experiencia inmensa, que se podría priorizar. En todos los países hay compañía de actores viejos... A mí me gusta mucho el teatro y la tele, pero es, voy a usar una palabra fuerte, una estupidez que la gente no aproveche el talento, la experiencia de una gran parte de actores viejos que podríamos estar juntos”, recalcó.