Marie Claire explota contra Ferka en ‘La casa de los famosos’: “Aprendan a jugar y aprendan a perder”

Las dos ex participantes del reality protagonizaron una incómoda discusión.

A una semana de la final en La casa de los famosos los calores se suben cada vez más y las preferencias por el team infierno convierten a todos en verdaderos diablos. La última acalorada discusión la protagonizaron Marie Claire y Ferka, quienes dieron más contenido en la pre gala del pasado lunes, que en su estadía por la famosa casa.

Todo sucedió por qué Marie Claire portaba unos cuernitos de diablito en señal de apoyo al team infierno. La ex integrante se declaró fanática de dicho equipo, mismo que domina por completo la pasantía de la casa, dado que los cinco finalistas pertenecen a dicho team.

Lo anterior no le pareció a Ferka, quien de inmediato comenzó a sugerir que Marie Claire era voluble e inestable. En ese sentido, dijo con firmeza que esa era la razón por la que la habían sacado de la casa.

“A mi me han enseñado algo desde niña, y es como saber disfrutar los triunfos, también saber reconocer los fracasos”, se defendió Marie Claire. “Desde la primera semana que yo perdí, yo decidí disfrutarme el show y no es que yo esté de un team o del otro, simplemente el que me entretenga más, pues le aplaudo”.

Las dos ex participantes protagonizaron una acalorada discusión en la pre gala. Credito: La casa de los famosos

“Que bueno que te entretienen los que te traicionaron”, arrojó Ferka, quien consideró que la primera eliminada debería mantener una postura similar a la suya. Sin embargo, la respuesta de Marie Claire llegó fuerte y sagaz, misma en la que también lanzó la acusación de que la primera traición no llegó de parte del team infierno:

“Hay que volver a decir que la que me traicionaste fuiste tú mamacita, que me nominaste. Porque, que yo sepa, estábamos tu y yo juntas siempre juntas, siempre juntas, juntas... Y esta conversación siempre la sacas tú Ferka”.

Entonces la ex integrante de Guerreros le preguntó a la venezolana con molestia por qué no logra superar el hecho de que la haya nominado durante la primera dinámica de nominaciones.

“¿Y por qué no superas tú lo de la regla de oro mamacita? Si tu ni siquiera estabas ahí. Me tienes así, así, así”, arremetió Marie Claire. “Por veleta, por veleta”, le contestó la supuesta pareja sentimental de Jorge Losa.

(Captura de pantalla/La Casa de los Famosos)

“Porque a mi me da la gana ser de donde yo soy. Tanto me agarrabas la mano y me decías, ‘ay si vamos a nominar, es bien fácil’ [...] Aprendan a jugar, aprendan a perder”, concluyó Marie Claire, dejando en silencio a Ferka, y a un Jorge que trató de calmar los ánimos con poco éxito.

La parte graciosa y relajante llegó gracias a los conductores Mauricio Garza y Cecilia Galeano, quienes acudieron a sentarse entre ambas y propusieron un abrazo entre ambas contrincantes, un abrazo que las dos rechazaron por completo.

“A mi lo que me da paz es que el que no se está peleando ahora soy yo, son ellas”, dijo Mauricio con gracia.

La casa de los famosos está a punto de llegar a su final. El próximo viernes 11 de agosto la audiencia conocerá al quinto lugar del reality y el siguiente domingo se llevará a cabo la gran final del programa.