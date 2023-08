Geraldine Bazán aclaró rumores de romance con Lupillo Rivera

La actriz habló sobre los rumores que desató el cantautor. (CUARTOSCURO) (Ig: @lupillomx)

Lupillo Rivera desató rumores sobre un presunto romance entre el cantante y Geraldine Bazán después de que él publicara un video donde está viendo una fotografía de la actriz y le pide que no “lo vea así” porque podrían meterse en problemas o iniciar una polémica. Palabras que fueron interpretadas como un posible enamoramiento entre ellos; sin embargo, ahora la famosa salió ante los medios de comunicación a aclarar estas ideas.

Aunque el hermano de la intérprete Jenni Rivera ya había salido con anterioridad a dar su opinión sobre su propio material audiovisual publicado en redes sociales; no obstante, no le creyeron hasta que Geraldine Bazán diera a conocer su versión de los hechos y mencionar palabras relacionadas con el supuesto noviazgo “a escondidas” que había surgido entre los dos famosos.

A pesar de que Lupillo Rivera había dicho que la actriz es una mujer hermosa, Geraldine Bazán aseguró que ni siquiera conoce en persona al cantante de corridos por lo que no podría iniciar un romance con él, asimismo destacó que le da risa todo lo que dijo el músico.

La actriz negó cualquier relación sentimental con el cantante Crédito : TV Azteca

Estas fueron las palabras de la ex del actor Gabriel Soto de quien se separó hace casi 6 años: “Mira, lo vi porque se volvió medio viral en Instagram, me da mucha risa... no lo conozco, pero creo que él es super bromista... no me molesta... ya lo platicamos la vez pasada... no, fue una broma, le dije que se agradecen los piropos... pero no, sólo se trató de una broma... insisto, no lo conozco”.

Por su parte, Lupillo Rivera dijo lo siguiente al momento de ser cuestionado por el video que compartió y si estaba enamorado de Geraldine Bazán:

“Mis respetos para ella... es lo más importante, hay una línea de respeto que tiene que marcar uno de respeto, hay que respetar siempre a los amigos... no pues sí, eso no se le quita (lo guapa) es normal... pero no es mi tipo, no la he pensado de esa manera”, contó.

Por lo tanto, se puede decir en este punto que en realidad todo se trató de una broma por parte del llamado Toro del corrido que ocasionó al publicar el video donde se le puede ver hablando de la actriz.

Lupillo Rivera aseguró que Geraldine era una mujer "muy guapa". (Foto: @geraldinebazan/Instagram)

Cabe señalar que estos rumores, que ahora fueron desmentidos por los dos involucrados, tomaron fuerza porque los dos se encuentran solteros y sin un romance que se les conozca de manera pública. Geraldine Bazán se separó aproximadamente hace casi 6 años de Gabriel Soto y por su parte Lupillo Rivera anunció su separación de la empresaria Giselle Soto tras tres años de romance.

¿Por qué se separó Geraldine Bazán de Gabriel Soto?

El 2017 estuvo marcado por la ruptura amorosa de una de las parejas favoritas del público mexicano. Se trató de Geraldine Bazán y Gabriel Soto que mantuvieron una relación por más de 10 años e incluso tuvieron dos hijos, pero finalmente informaron que su matrimonio presentó conflictos que no pudieron resolver los cuales ocasionaban que día con día incrementaran los problemas.

Sin embargo, en su momento iniciaron los rumores de que el actor había incurrido en una infidelidad lo que causó la fractura definitiva del amor que se tenía con la antagonista de la telenovela La Mujer de Judas.

En el pasado Geraldine mencionó que al momento de cuestionar a su exesposo sobre si mantenía una relación con su compañera la actriz Irina Baeva, él le comentó que sólo “era su consuelo” y “la veía de vez en cuando”, declaraciones que llevaron a su entonces esposa a decidir divorciarse de él y no perdonar su traición.