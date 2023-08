Eduardo Verástegui rompió el silencio tras la detención de uno de los inversionistas de su película: “No se vale”

El actor mexicano posteó un video en su cuenta de Twitter. (Impresión de pantalla)

Luego de que se diera a conocer que uno de los inversionistas de la película Sound of Freedom, la cual es producida por el actor y activista ultraderechista Eduardo Verástegui, fue detenido por secuestro de menores, Verástegui se pronunció sobre el hecho.

Te puede interesar: Eduardo Verástegui se unió a las críticas hacia los nuevos libros de la SEP: “No al comunismo”

El actor mexicano confirmó que Fabián Marta, el inversionista de su película, quien enfrenta a la justicia de los Estados Unidos, sí aportó dinero para la primer parte de la promoción de la cinta, al igual que otras seis mil personas. Sin embargo, ante diversas críticas que ha desatado que el actor aceptara dinero de esta persona, Verástegui señaló que no tenía ningún tipo de relación cercana con el hombre.

“Al principio, obviamente dije ‘fake news’ (noticias falsas) porque a este vato ni lo conozco, pero de ahí a que la prensa esté diciendo que el productor de la película, no qué…, no, no se vale”, dijo en un video que posteó en sus redes sociales .

Te puede interesar: Jenaro Villamil se lanzó contra inversionista de película de Eduardo Verástegui acusado de secuestrar menores

El actor lamentó la situación, sin embargo, aseguró que sus detractores la han aprovechado para hacer una campaña de desprestigio en su contra, pues él no puede ser responsable de las acciones de otras personas, e incluso, aseguró que hasta los mejores hombres de la historia los han llegado a relacionar con traidores. Ejemplificó con Jesús: “¿Cómo yo voy a controlar lo que más de seis mil personas hacen? Y bueno, uno se coló, a ver, si a Jesús con 12, se le coló uno malo, en más de seis mil, pues seguramente hay más de uno que no estén portándose bien”.

Fabian Marta fue uno de los 6 mil inversionistas de la película. (Policía Metropolitana de St. Louis)

Por último, el activista agradeció la publicidad que, aunque mala, se le está haciendo a su cinta, que ya se ha convertido en una de las más taquilleras de Estados Unidos. “Hoy me enteré que, gracias a la noticia, se disparó la película otra vez en taquilla, gracias a Dios”, concluyó.

¿Quién es el inversionista de la película de Verástegui detenido en EEUU?

Hace unos días se dio a conocer la noticia de que Fabian Marta, un microinversionista de la película Sounds of Freedom, producida por Verástegui, había sido detenido por cargo de secuestro de menores, tema que, precisamente, toca la película del actor mexicano.

Te puede interesar: Detuvieron a uno de los acusados de balear al basquetbolista que perdió un ojo en Boulogne

Fue el pasado 21 de julio cuando Marta, de 51 años, fue acusado, y se le arrestó dos días después, el 23 de julio. Al hombre se le fijó una fianza de 15 mil dólares, quien tras pagarla, fue puesto en libertad luego de una comparecencia inicial el 24 de julio.

El próximo 28 de agosto el hombre deberá presentarse en la Corte y podrá enfrentar desde 10 años de cárcel, hasta cadena perpetua si se le encuentra culpable por el delito de secuestro de niños.