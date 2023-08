Jenaro Villamil se lanzó contra inversionista de película de Eduardo Verástegui acusado de secuestrar menores

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

El pasado viernes 4 de agosto, se dio a conocer que un inversionista de la película Sound of Freedom, producida por el actor y activista ultraderechista mexicano Eduardo Verástegui, fue detenido por, presuntamente, privar de la libertad a menores de edad.

Fabian Marta, un hombre de 51 años de edad, fue acusado del delito de secuestro a infantes el pasado 21 de julio, y arrestado dos días después, el 23 de julio, según información de la Policía Metropolitana de St. Louis al medio “Newsweek”.

Dicho medio estadounidense, señaló que se fijó una fianza de 15 mil dólares al inversionista del filme, quien, tras pagarla, fue puesto en libertad luego de una comparecencia inicial el 24 de julio.

El próximo 28 de agosto el hombre deberá presentarse en la Corte y podrá enfrentar desde 10 años de cárcel, hasta cadena perpetua si se le encuentra culpable por el delito de secuestro de niños.

Tras difundirse la noticia, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, dijo, por medio de su cuenta de Twitter, criticó que la detención del hombre se debía a presunto secuestro de menores, cuando el filme de Verástegui presumía combatir la trata de menores.

“La hipocresía completa de la ultraderecha: detienen a Fabian Marta, uno de los financiadores de la película “Sonidos de Libertad” por presunto secuestro de menores. Y el filme de Eduardo Verástegui presume combatir la trata de menores”, posteó Villamil.

La publicación causó diversos comentarios por los seguidores del titular del SPR. “Perdóname, pero combatir la trata de menores es labor de las autoridades, no de una película, el cine es arte pensamientos, para autoridades es aplicar la ley no al revés, vivir de una imaginación donde hay derecha o izquierda”; “Curioso que ataque sin informarte. ¿Todo bien en tus costumbres en privado? 1.- el señor es una persona que dio dinero como muchos otros. Creo que el invirtió algo así como 15,000 dólares, algo que no alcanza para hacer la película. 2.- no tiene relación directa con la película sino con Ángel Studio. 3.- aún está siendo investigado el caso y está lejos de concluir, habrá que ver si es culpable o no. Mientras tanto, la película es un caso real, atacarla como parte de la ultra derecha es un despropósito, siendo que el tráfico de personas es algo que debería importar a izquierdistas y derechistas, al menos que quieras admitir que la izquierda no le importa e incluso le afecta este tema”; “Está muy cañón que un profesionista a pocos años de jubilarse todavía generalice a todo un sector por una persona, no sepa que no se hacen exámenes de admisión a los inversionistas en ninguna parte y hable de hipocresía cuando sabemos que el dinero de la política es sucio”, fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse.