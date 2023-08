Los mejores memes del Día Internacional de la Cerveza en México

Los mejores memes del Día Internacional de la Cerveza. (Freepik) (Captura)

La cerveza es una bebida considerada por muchos como milenaria y es que para algunos historiadores tiene su origen en el antiguo Egipto donde empezaron a cultivar cebada con el fin de crear esta receta, para otros proviene desde la ciudad de Mesopotamia, uno de los primeros asentamientos humanos en la historia, pero en cuestiones de nuestro país se convirtió en un elemento importante dentro de las fiestas o reuniones, pero para celebrar el Día Internacional de la Cerveza los mexicanos hicieron sus mejores memes.

Te puede interesar: Los mejores memes de Danna Paola en Tomorrowland tras participación con Steve Aoki

Y es que para muchas personas en nuestro país festejar algo es sinónimo de tomarse una o dos cervezas (en ocasiones más, pero no es lo recomendado por los mismos productores), para otros es un acompañamiento para algunos alimentos como en las parrilladas, unos más lo consideran un ritual para iniciar el fin de semana con una “birra” de su marca favorita.

Es por estas razones que compartieron sus memes en redes sociales para mostrar al mundo que este viernes 4 de agosto van a beber cerveza para conmemorar el día de esta bebida alcohólica.

(captura)

La gran mayoría de personas que subieron sus chistes gráficos aseguraron que iban a festejar este día bebiendo cerveza, especialmente porque la fecha coincidía con el viernes que, para muchos, es “de ley” salir a tomar una bien fría para iniciar con el fin de semana de descanso.

(Captura)

Para algunos consumidores de la “chela”, conmemorar su día mundial es un hecho tan importante que implica vestirse con “sus mejores galas” y utilizaron a Homero Simpson para recordarlo. Otro de los implicados en los memes comúnmente son los perritos y esta vez no fue la excepción.

(Captura)

Los monitos Lego son uno de los juguetes y coleccionables más populares del mundo, existen de múltiples series y películas como Friends, El Señor de los Anillos, Stranger Things, entre muchos otros y los que son fans tanto de la cerveza como de estas figuras juntaron ambos para este día.

(Captura)

Algunos son tan fanáticos de esta receta a base de cebada y levadura que con una no les basta y compartieron una imagen de una persona que busca “tomarse” el contenido que hay en una botarga, porque sólo así sería suficiente para saciar su sed.

(Captura)

No todo es felicidad en este Día Internacional de la Cerveza porque no todos los que deseaban tomarse una “bien fría” sea por cuestiones laborales, compromisos personales e incluso porque por distintas razones no podían salir de sus casas.

(captura)

(Captura)

Tanto es el amor que le tienen a esta bebida alcohólica que dentro de las redes sociales empezaron a circular poemas dedicados a la cerveza, expresaron su amor como si tratara de una pareja, inclusive aseguraron que podrían besar el tarro, copa o botella donde estuviera servida.

(Captura)

La cerveza es tan popular que incluso personajes históricos famosos, como lo es La Gioconda o mejor conocida como Mona Lisa, pintada por Leonardo Da Vinci, también tiene gusto por beber una “birra” y mostrar, con orgullo, el típico “bigote” de espuma que deja al tomar.

(captura)

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Cerveza?

El origen de la conmemoración de este día, de acuerdo a distintas fuentes que coinciden en la misma historia que ha sido catalogada como una leyenda, proviene de un bar en California, donde un grupo de amigos se reunían el primer viernes de agosto para compartir y consumir cerveza.

Te puede interesar: Los mejores memes que dejaron las críticas a los nuevos libros de texto gratuito de la SEP

Esto se volvió una tradición y cuando llegó a oídos de otros clientes, ellos mismos comenzaron a hacer sus grupos de amigos y conocidos para celebrar el primer viernes del mismo mes, poco a poco fue creciendo hasta que, en 2007, quedó estipulado que se convertiría en el Día Internacional de la Cerveza.