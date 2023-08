Sergio Corona negó haber sufrido un infarto

(Captura de pantalla/YouTube)

La tarde de este 3 de agosto circuló que Sergio Corona sufrió un infarto y tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Según esta información, que comenzó a ser divulgada por Joel O’Farril, el actor de Como dice el dicho tuvo el infarto en su casa y fue atendido en un nosocomio privado.

Después de unos días, fue dado de alta y se encontraría en su casa; no obstante, él desmintió esta información.

El actor de 'Como dice el dicho' está celebrando 75 años de carrera artística (Foto: Instagram / @sergiocoronaoficial)

“Yo estoy bien, gracias a Dios, ya estoy descansado en mi casa y para protegerme, la gente de la producción me mandó a ver un doctor. Entonces, creo que algunas personas se quedaron con a idea de que me había dado un infarto”, dijo Corona al medio Récord.

Sergio ahondó, mencionando que estuvo internado por tres días en el Hospital ABC, en ese tiempo le realizaron diferentes estudios de laboratorio y en todos sus resultados los médicos vieron que se encontraba bien.

Actualmente, sólo está tomando medicamento, en los próximos días regresará a grabar Como dice el dicho porque aprovechó para tomarse unas vacaciones.

Aunque comentó que sí pasó por un mal momento por los molestares que presentó, “no hubo ningún infarto, estoy perfectamente bien”, compartió el actor con Récord.

El actor seguirá con las grabaciones el dentro de las próximas semanas (Instagram/@sergiocoronaoficial)

¿Cómo inició el rumor sobre el mal estado de salud de Sergio Corona?

Joel O’Farril en Fórmula Espectacular dijo que el protagonista de Como dice el dicho estaba delicado de salud después de haber tenido un infarto.

El actor habría estado internado y ya estaba en su casa, pero a sus familiares preocupaba su evolución.

“Me dicen que don Sergio se encontraba en su casa, le vino el infarto, fue hospitalizado en una institución privada. Me dicen que no fue en estos hospitales donde tradicionalmente van los actores de la ANDA porque ya no hay servicio”, dijo el comunicador.

(Instagram/@sergiocoronaoficial)

Agregó quela familia del actor decidió apagar su teléfono y que no recibiera llamadas para no alterarlo. “Su teléfono móvil lo tiene apagado y en el teléfono fijo únicamente recibe llamadas de personas contadas con el fin de que se encuentre lo más tranquilo posible”, dijo Joel.

Después, Genoveva Martínez, productora de Como dice el dicho, compartió en sus redes sociales que Sergio habría estado “ausente” durante las grabaciones y, por ello, lo llevaron a un nosocomio.

Los médicos le habrían dicho a la familia que Corona habría sufrido un infarto y no se dio cuenta. “Lo tuvieron con oxígeno y suero. Ahora está en casa recuperándose”, se leía en un mensaje que recibió en una conversación privada.

(Instagram/@sergiocoronaoficial)

Por ahora, Sergio Corona tendrá un largo descanso en su casa, de aproximadamente dos semanas. En este tiempo, seguirá el tratamiento que el médico le dejó y no volverá al set hasta que su recuperación sea exitosa.

Él espera poder regresar a las grabaciones de su programa a partir del 7 de agosto.

El histrión de 94 años ha compartido en varias ocasiones que no le teme a la muerte, pero sí ha lamentado el fallecimiento de todos sus amigos y compañeros, como Ignacio López Tarso.

Poco antes de su cumpleaños 93, el actor también fue hospitalizado por una bacteria, pero regresó a "Como dice el dicho" a una semana de su enfermedad (Captura de pantalla/YouTube)

Sergio ha afirmado que seguirá trabajando mientras pueda, por eso sigue dentro de Como dice el dicho. Este programa y el resto de sus actividades lo han orillado a tener una agenda llena, incluso en entrevista con Matilde Obregón confesó que casi no ve a su familia por la cantidad de trabajo que tiene.

Hace un año, Corona también tuvo que alejarse de las cámaras por una enfermedad. El histrión estuvo por cerca de una semana en descanso por una bacteria en el estómago.